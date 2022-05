Uno de cada diez internautas ha estado ya en el metaverso: así se mueven los españoles en las redes

El metaverso no es una invención del imperio Meta (antes Facebook), aunque hay que darle el mérito de que el palabro saltó a la esfera mediática el pasado mes de octubre gracias a la tecnológica propiedad de Mark Zuckerberg. En aquel momento, la compañía decidió desviar la atención de su enésima crisis cambiando su nombre y presentando su proyecto de realidad virtual y realidad aumentada (en terminología techie: VR y AR). Desde ese momento, cada vez se ha ido hablando más y más del metaverso. ¿Pero ha calado entre la sociedad?

Según desvela el Estudio de Redes Sociales 2022 de IAB Spain elaborado en colaboración con Elogia y presentado este miércoles, el metaverso es aún una realidad "incipiente". Es más, el 48% de los internautas españoles no han visto, ni oído, ni leído nada sobre el metaverso. Es decir, solo cuatro de cada diez personas conocen esta nueva realidad que, a grandes rasgos, significa entrar dentro de Internet, no navegar por una pantalla como ahora. En este concepto confluyen los mundos físico y digital en un espacio donde los avatares no sólo se usan para jugar, sino que interactúan en el ámbito laboral o educativo.

Además, del porcentaje de los internautas que lo conocen, solo el 22% han estado dentro del metaverso. Esta cifra se eleva ligeramente (hasta el 33%) en el caso de los millennials (un 33%). Y lo han hecho por curiosidad (un 28%), para ver cómo funciona (un 25%), para jugar (un 11%), para socializar (un 9%) o para interactuar en temas profesionales (un 9%). Pero, sobre la población total, esta cifra se reduce hasta el 9%, es decir, sólo una de cada diez personas en España han accedido a esta tecnología.

Más allá del metaverso, este informe también deja otros muchos detalles sobre cómo se mueven los españoles en redes sociales. Por ejemplo, el 85% de los internautas de 12 a 70 años las usan, es decir, unos 28 millones de españoles. El porcentaje se eleva ocho puntos, al 93%, entre el público de 18 a 24 años. En cambio, entre los 56 y los 70, desciende hasta el 79%.

Del otro lado de la balanza, están aquellos que usan Internet pero no las redes sociales. En concreto, este porcentaje es del 15%. Este tipo de usuarios tiene un perfil mayoritariamente masculino (un 60%) y con una media de edad de 46 años. Las principales barreras que destacan, declaradas de forma espontánea (es decir, sin preguntar), son la falta de interés (un 26%) y la falta de tiempo (un 18%). En cambio, al cuestionar a los participantes en este estudio de forma sugerida, este informe destaca que entre las causas más habituales se encuentran la protección de su privacidad, en concreto un 49%. Asimismo, un 66% también reconoce que no se registrarán en una red social durante el próximo año.

¿Y qué redes sociales usan los españoles? WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter lideran el ránking. No obstante, a este quinteto habría que añadir a TikTok ya que es la plataforma que más crece con respecto a 2021 y mantiene la tendencia observada el año anterior: aumenta tanto su conocimiento sugerido (pasa de un 73 a un 75%) como de uso (de un 25 a un 30%).

Este último porcentaje y la diferencia de cinco puntos con respecto a 2021, convierte a TikTok en la red social que experimenta un mayor crecimiento. "Su crecimiento es más fácil porque la base es más pequeña", ha apuntado la directora de operaciones de IAB Spain, Belén Acebes. Y lo hace gracias, especialmente, al público más joven, es decir, a los usuarios de 12 a 17 años. No obstante, aunque pueda parecer una herramienta enfocada al público joven, lo cierto es que su media de edad en España está en los 33 años.

Así, la generación alpha, de 12 a 17 años, tiene entre sus preferencias a TikTok, pero también a Spotify y Snapchat. Y para encontrar a Facebook hay que bajar hasta el sexto puesto. En cambio, la Z, de 18 a 24, destaca entre sus favoritas a Instagram, WhatsApp, YouTube, Spotify, Twitter y Twitch. Y los millenials, de 25 a 40, se decantan por Facebook, Twitter, Telegram y LinkedIn. WhatsApp (sobre todo), YouTube, Instagram y Twitter son las más transversales a estas tres generaciones.

Por esto no hay que perder de vista a Instagram. Según este estudio, junto a TikTok, es la red que más crece en 2022 con respecto a 2021. La red social del imperio Meta sigue ganando seguidores, sobre todo entre las mujeres y los más jóvenes.

Facebook, la red social más abandonada

En cambio, y aunque Facebook encabeza junto a WhatsApp el ranking de más conocidas, la joya del imperio Meta es la más abandonada, es decir, que en España está sufriendo un éxodo de usuarios. En concreto, el 17% de los internautas que han abandonado alguna plataforma en el último año. Además, cabe destacar que entre las descripciones que emplean los usuarios para definir a la red social por antonomasia se encuentran los adjetivos "vieja" y "antigua".

Pero no sólo Facebook pierde usuarios según este estudio. En este ranking le siguen Snapchat (un 13%), Telegram (un 8%) y Twitter (también un 8%). En cifras totales, tres de cada cuatro usuarios (un 34%) han dejado de usar alguna de estas herramientas. El perfil de estos usuarios que dejan una de estas plataformas es joven: un 31% tiene menos de 25 años.

Pasamos, de media, unos 70 minutos enganchados a las redes

¿Cuánto usamos las redes sociales? Aunque durante la presentación del estudio tanto Belén Acebes como el market Intelligence director de Elogia, Ramón Montanera, insistieron que solemos "exagerar" el tiempo que pasamos en estas plataformas, el tiempo estimado es de una hora y diez minutos, aunque entre los jóvenes de 18 a 24 años el tiempo se dispara hasta la hora y 28 minutos frente los 55 minutos de la franja entre 56 y 70. TikTok, Tinder, WhatsApp, iVoox, Instagram y Spotify se distinguen por ser las que más han aumentado su frecuencia de visita. Aunque, el caso más llamativo es el de la aplicación de citas: un 32% la usan varias veces al día.

¿Y desde dónde las usamos? "El móvil es la extensión de la mano", ha asegurado Montanera. Y razón no le falta ya que según este informe el smartphone sigue siendo el principal dispositivo desde el que conectarse (un 97%). Le sigue el ordenador (un 93%) y la sorpresa de las televisiones inteligentes (un 68%), que crecieron durante la pandemia, y se mantiene, sobre todo, para consumir vídeos de YouTube.