Los trabajadores de la TVG en huelga indefinida llaman a una gran manifestación para "rescatar" a los medios públicos

Los trabajadores en huelga de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) convocaron este miércoles a la ciudadanía a participar el domingo 1 de diciembre en una gran manifestación en defensa de los medios de comunicación públicos. Las asambleas de personal del ente gallego ratificaron la continuidad del paro que este miércoles llegó al decimoséptimo día. Desde esta semana, las huelgas se han ampliado desde las 11.30 a las 13.45 horas para impedir la emisión del programa El Termómetro, la enésima externalización de la producción que provocó el inicio de esta protesta ya indefinida.

El 8 de septiembre de 2018, tras dieciséis semanas de movilización de los Venres Negros (Viernes Negros) del colectivo Defende A Galega, una multitudinaria manifestación tiñó del mismo color las calles de Santiago. En ese momento ya se escuchaban gritos que decían No a la manipulación, Aquí está, aquí lo veis, el periodismo gallego en pie, No puede ser, tienen al gallego al servicio del PP o No nos mires, únete, la tele y la radio de todos es . Desde la sede de la corporación en San Marcos hasta la Praza das Praterías, trabajadores de la CRTVG y de la delegación en Galicia de RTVE exigieron el fin de las injerencias políticas en su labor periodística.

La movilización convocada para el 1 de diciembre por el Comité Intercentros de la CRTVG buscará otra vez "la involucración de la sociedad en la tarea de rescatar la radio y la televisión públicas". Ahora, en el contexto de la primera huelga indefinida del personal de los medios de comunicación públicos y con la negativa de la dirección a abrir un diálogo que permita reorientar el conflicto, según la representación de los trabajadores. Los detalles de la manifestación se harán públicos en los próximos días.

La situación sigue siendo muy tensa para las trabajadoras del organismo público. El comité de huelga ha informado de que "las personas con altos contratos directivos al mando de la CRTVG están profundizando en las maniobras represivas para intentar desactivar la huelga recurriendo al abuso del poder y sembrando el miedo". En este sentido, el comité ha denunciado la inacción de la dirección de recursos humanos ante las "diversas advertencias" que han recibido por escrito en los últimos días.