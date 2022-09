Pérez Tornero dimite como presidente de RTVE: "Ya no se dan las circunstancias para seguir avanzando"

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha anunciado este lunes su dimisión, tal como ha adelantado infoLibre. Pérez Tornero ocupó en marzo de 2021 la presidencia de la radiotelevisión pública, en sustitución de Rosa María Mateo, bajo la promesa de una transformación de la corporación que llega ahora a su fin. "Ya no se dan las circunstancias para seguir avanzando", señala el catedrático a través de una carta [ver abajo]. "Dentro del máximo órgano de administración de RTVE", añade, "ya no se dan las condiciones mínimas para el consenso transversal, ni para la conformación de una mayoría plural, estable y coherente".

Tras la salida de Pérez Tornero habrá de nombrarse un nuevo miembro del Consejo de Administración de RTVE. Lo previsible es que el PSOE lleve al Congreso un nuevo candidato, que posteriormente sería elegido presidente de RTVE. Para ello tendría que haber obtenido dos tercios de los votos de la cámara parlamentaria en primera vuelta, lo que se antoja harto difícil en este momento político, o bien mayoría simple en una segunda votación.

Conviene recordar que el actual consejo de administración está compuesto por cuatro miembros a propuesta del PSOE, tres por el PP, dos por Podemos y uno por el PNV, lo que en teoría otorgaba una mayoría cómoda al presidente, pero que no se hizo realidad, casi desde el primer día. Las críticas desde dentro del organismo, iniciadas por dos consejeros a propuesta del PP, tuvieron –y tienen a día de hoy– continuidad con las permanentes acusaciones de los dos elegidos a propuesta de Podemos, que ha hecho de la desaparición del programa dirigido por el periodista Jesús Cintora, Hablando claro, su caballo de batalla y ha contado con el apoyo sistemático de la sección sindical de Comisiones Obreras, en abierta confrontación con la de UGT, que ha mostrado su pleno apoyo al hasta ahora presidente.

Al margen de posturas políticas y sindicales, la situación interna es de gran deterioro y desconfianza por decisiones de la cúpula, que se consideran "erráticas", cuando no directamente equivocadas. Uno de los aspectos que más incomoda a la plantilla es la gran cantidad de contrataciones de producción externa, incluida, muy en primer término, las realizadas para espacios denominados de "infoentretenimiento", que en realidad ofrecen contenidos de Informativos, que el estatuto encomienda en exclusiva a las redacciones de RTVE.

Así se puso de manifiesto en la cobertura de los funerales de la reina Isabel II, en la que los Servicios Informativos realizaron una muy aplaudida cobertura, y a la que se sumó en ciertos tramos el programa Hablando Claro, producido por Cuarzo, con noticias y comentarios sobre el mismo asunto. También han causado críticas las contrataciones de diversos profesionales externos para realizar tareas que, desde dentro de RTVE, se considera podrían realizar con toda garantía.

La carta del todavía presidente de RTVE no es –no puede serlo– sino un anuncio de su propósito, ya que su salida no tendrá efecto legal hasta que la renuncia se materialize en la reunión del Consejo de Administración que tendrá lugar este martes, precisamente este es el organismo que le nombró y no otro, ya que el Congreso de los Diputados es el que elige a sus miembros, y estos los que votan cuál de ellos debe ostentar la Presidencia de RTVE.

Esta es la carta donde Pérez Tornero explica las razones de su dimisión: