'En Primicia', la serie de La 2 con la que viajaremos al mundo del periodismo a través de sus protagonistas

"No solo es periodismo, se trata también de la historia de los últimos 50 años en España". El productor Jacobo Bergareche presentaba así este jueves en el Ateneo de Madrid la docuserie En Primicia, que explorará todas las semanas el mundo del periodismo a través de sus grandes protagonistas en La 2 y en RTVE Play.

El nuevo programa está dirigido por Maxi González, director de programas como Wild Frank, y presentado por Lara Siscar, periodista encargada de presentar el Telediario Fin de Semana o Informe Semanal. En Primicia recogerá la historia personal de 13 periodistas españoles a través de un formato variado que girará en torno a entrevistas en profundidad, en las que narrará la intrahistoria de grandes noticias y se hará un recorrido íntimo alrededor de cada uno de sus emblemáticos protagonistas.

'En Primicia', el nuevo programa de entrevistas en profundidad, ¡llega este jueves a las 23h!



Lara Siscar nos acerca a los periodistas más relevantes y singulares de España, como Rosa María Calaf, Raúl del Pozo, Rosa Montero o Gervasio Sánchez.



"Nuestra ambición no era hacer simples biopics, sino explorar el periodismo en su plena diversidad", comentó Bergarreche en la presentación. El programa contará con la participación de grandes nombres del llamado cuarto poder, como Pepa Bueno, Rosa María Calaf, Rosa Montero, Alfredo Relaño, Gervasio Sánchez, Federico Jiménez Losantos, Olga Viza, José Gabriel Mujika o el director editorial de infolLibre, Jesús Maraña, entre otros, además de contar con la presencia de invitados especiales. "Hemos hecho más de 150 entrevistas en seis meses, y es que no solo son los periodistas, sino también los testimonios de invitados sobre los mismos", apuntó el director, Maxi González.

La presentación en el Ateneo ha contado con la presencia de algunos de los periodistas inmersos en la nueva docuserie. Nativel Preciado, Miguel Ángel Aguilar, Raúl del Pozo, Manuel Jabois, además del propio Jesús Maraña, no no han querido faltar a un coloquio en el que se han ido alternando tanto relatos periodísticos vinculados a los protagonistas como anécdotas o experiencias del rodaje.

"Con alguno de vosotros [los periodistas allí presentes] habré estado más de ocho horas charlando sin parar", dijo Siscar. "Picardía, serenidad, valentía... No sólo hablamos del trabajo periodístico, sino que tocamos el desarrollo más personal".

La dinámica de la mayor parte del acto se ha centrado en el intercambio técnico y sentimental de impresiones entre los ponentes, mientras se exponía de forma paralela una galería fotográfica en la que se mostraban algunos de los momentos más representativos y especiales de la grabación de cada uno de los episodios.

El duro recuerdo de Gervasio Sánchez en El Salvador, el caso de los malos tratos en la cárcel de Herrera de la Mancha denunciado por Rosa Montero, la cobertura periodística de Pepa Bueno en Tarifa para sacar las primeras imágenes de pateras, el primer reportaje sobre homosexualidad en España de Rosa María Calaf, la adaptación de un nuevo argot futbolístico por parte de Alfredo Relaño o la curiosidad de Olga Viza durante el Mundial del 82 en España, han sido algunos de los adelantos temáticos comentados en el acto.

"El objetivo era captar la esencia de cada uno de los periodistas y retratar diferentes formas de hacer periodismo", explicó Maxi González. "Estos periodistas tienen un encanto único y eso lo hemos logrado reflejar" apuntó Jacobo Bergareche. "Debemos darnos cuenta de que nuestros ojos y oídos en momentos clave de estas últimas décadas fueron los ojos y oídos de estos periodistas", completó Siscar.

Antes de finalizar el encuentro, los periodistas han tomado la palabra para transmitir su visión sobre su experiencia en el programa, en la que tanto Nativel Preciado como Jesús Maraña han coincidido en que produce "cierto terror" ponerse "en manos de alguien durante horas y horas en las que cuentas cosas que no has contado nunca" sin saber "qué consideran interesante y qué no hasta que se emita tu capítulo". "Lo importante es saber interrogar a la realidad y el modo de interrogarla es lo que distingue a un periodista", ha reflexionado por su parte Miguel Ángel Aguilar.

El primer invitado es Raúl del Pozo, en un capítulo inicial que sale a la luz a las 23 horas de la noche de este jueves y que servirá para estrenar un proyecto que augura más temporadas en un futuro.