Así es Threads, la aplicación de Zuckerberg para competir con Twitter

Instagram ha lanzado Threads, su nueva aplicación de 'microblogging' ideada para "compartir ideas y tendencias con texto", con la que pretende convertirse en el principal competidor de Twitter. La red social de Meta ha estado trabajando durante los últimos meses en una nueva plataforma diseñada con un objetivo muy similar al de Twitter, compartir experiencias y opiniones a partir de publicaciones de texto breve, tal y como se pudo conocer en el mes de mayo, según recoge Europa Press.

Concretamente, se trata de Threads -Hilos, en español- y, aunque un poco antes de lo previsto, ya está disponible en más de cien países para los usuarios con smartphones iOS y Android, tal y como ha adelantado el jefe de Instagram, Adam Mosseri, a través de una publicación en esta red social.

Así, los creadores de Threads la definen como una aplicación donde "las comunidades se reúnen para discutir todo, desde los temas que te interesan hoy hasta lo que será tendencia mañana", por lo que se podrá compartir las ideas, opiniones y creatividad a través de publicaciones de texto. Igualmente, permite a los usuarios seguir y conectar directamente con sus creadores favoritos, así como con otros usuarios con los que compartan gustos.

En vísperas del lanzamiento de Threads, algunos creadores de contenido pudieron formar parte de un programa de acceso anticipado para ir probando el funcionamiento de la app, tal y como informó el analista y consultor de redes sociales, Matt Navarra. De hecho, algunos de los primeros usuarios en formar parte de la aplicación también han sido ejecutivos de Meta como el CEO, Mark Zuckerberg, y el director de Instagram, Adam Mosseri.

Disponibilidad

Threads está ya disponible en más de cien países de todo el mundo. Pero no en Europa. Tal y como indicó un portavoz de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, aún no puede operar debido al hecho de que la app importa los datos de los usuarios de Instagram. Esto incluye los relativos al comportamiento y de publicidad, lo que no está permitido bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

El propio Mosseri ha confirmado que todavía no está disponible en los países europeos, en declaraciones a The Verge. "Las complejidades de cumplir con algunas de las leyes que entrarán en vigencia el próximo año son significativas. No queremos lanzar nada que no sea compatible con lo que sabemos y lo que creemos que está por venir", ha manifestado.

Así es Threads

Threads dispone de una interfaz muy similar a la de Twitter y su funcionamiento también es el mismo. Es decir, se pueden crear publicaciones de texto cortas, en las que se pueden desarrollar hilos de conversión y limitar quién responde a dichas publicaciones Aunque Threads es una plataforma completamente independiente, guarda relación con Instagram. Tanto es así, que para navegar por ella se utiliza la misma cuenta de usuario que en dicha red social. De hecho, se utiliza el mismo nombre de usuario y la foto de perfil.

En base a ello, Threads dispone de una opción con la que permite a los usuarios seguir de forma automática a las mismas cuentas que ya seguían previamente en Instagram. En el caso de que alguna de estas cuentas no esté todavía en Threads se les mostrará como pendientes de que se unan y, en el caso de que sean privadas, se les enviará una solicitud de seguimiento.

De la misma forma, los usuarios con un perfil privado también pueden configurar si sus seguidores de Instagram también les pueden seguir en Threads de forma automática o si, por el contrario, solo lo pueden hacerlo algunas cuentas específicas. Los usuarios menores de 16 años tendrán un perfil privado predeterminado.

Según ha explicado Instagram en un comunicado en su blog, los usuarios podrán crear publicaciones de texto de hasta 500 caracteres e incluir enlaces, fotos y videos de hasta 5 minutos de duración. Así, el feed principal consistirá en hilos publicados por las cuentas a las que se sigue y contenido recomendado de nuevos creadores. Igualmente, la plataforma ha detallado que se puede compartir "fácilmente" una publicación de Threads en las historias de Instagram o como enlace en cualquier otra plataforma.

Asimismo, tal y como ya mostró el analista Alessandro Paluzzi, se puede configurar quién puede responder a la publicación, con tres opciones que varían entre: todos los usuarios, solo los perfiles a los que sigue el usuario o solo los usuarios mencionados en la publicación. Asimismo, las publicaciones podrán ser republicadas por otros usuarios y disponen de un botón de 'Me gusta'.

Siguiendo esta línea, los usuarios también pueden controlar quién puede mencionarles o responderles dentro de la 'app'. Asimismo, al igual que ocurre en Instagram, se pueden agregar palabras ocultas para filtrar las respuestas a los hilos que contienen dichas palabras específicas. También don iguales las mecánicas de bloquear, restringir o denunciar perfiles. De hecho, las cuentas que se bloqueen en Instagram también se bloquearán de forma automática en Threads.

De igual forma, Threads sigue todas las Pautas de la comunidad de Instagram sobre el contenido y las interacciones en la aplicación, con el objetivo de mantener la seguridad y la privacidad.

Por otra parte, otra de las características de Threads es que es un espacio abierto que podrá conectarse a otras redes sociales descentralizadas como Mastodon, ya que integrará el protocolo ActivityPub, aunque no en el momento de su lanzamiento. Tal y como han especificado, aún están trabajando para hacer que sea compatible con las redes sociales abiertas e interoperables que "pueden dar forma al futuro de Internet".

Eliminar el perfil de Threads elimina también la cuenta de Instagram

Eso sí, algunos usuarios ya han descubierto que si quieren cancelar su cuenta en esta nueva red social, se elimina también la de Instagram. Para poder crear una cuenta en Threads se utiliza la cuenta ya existente de Instagram, lo que permite importar tanto el nombre de usuario como los contactos. Ello pese a que la nueva app es completamente independiente.

Tras meses de filtraciones, este jueves ha empezado a funcionar en más de cien países, aunque no está disponible en la Unión Europea debido a la regulación más estricta de la privacidad y la protección de datos.

No obstante, los usuarios que ya han podido crear una cuenta y empezar a usar la nueva red social, han descubierto que si eliminan su perfil, también eliminan su cuenta de Instagram. De hecho, la propia Meta lo especifica en la política de privacidad complementaria: "Aunque puedes desactivar tu perfil de Threads en cualquier momento, solo podrás eliminarlo si también eliminas tu cuenta de Instagram".