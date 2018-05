De Madrid al cielo de Galapagar

Andrés Herrero es socio de info Libre

El chalet que se han comprado en Galapagar Pablo Iglesias e Irene Montero demuestra, una vez más, que entre representantes y representados media un. Lo que han hipotecado no es su casa, sino su credibilidad.Nuestro sistema democrático está diseñado para llenar de oro y privilegios a los candidatos electos, a fin de separarlos de la gente, desclasarlos ycomo ellos mismos fueron los primeros en denunciar. Un proceso de asimilación e incorporación a la élite que rara vez falla. En cuanto los políticos se sumergen en esa burbuja dorada dónde se está a salvo de las inclemencias del mercado,Pero aunque los ciudadanos se hallen curados de espanto y estén sobradamente acostumbrados a ver que lo que predican no lo cumplen,Ciertamente, que alguien sea rico y de izquierdas, teniendo todas las tentaciones a su alcance, tiene mucho más mérito porque atenta contra sus intereses. Nadie de izquierdas que viva en una sociedad capitalista puede estar exento de contradicciones. Eso está asumido.Por eso, pero una cosa es que no viva en una chabola, ni bajo un puente, ni se lo monten de okupas y otra muy distinta que se instalen en una mansión como si esa fuera la única alternativa digna. Valerse del voto de la gente para montarse sobre ella, no parece precisamente la mejor manera de ganarse su confianza.Por supuesto que beneficiarse de los privilegios de su condición, pero les asemeja más de la cuenta a aquello que dicen combatir. Porque lo personal está íntimamente ligado con lo social y es ahí donde hay que demostrar ejemplaridad y coherencia.Si Podemos limitó las remuneraciones de sus miembros fue para que no ocurrieran cosas como ésta. Pero el mal de altura y la pérdida de la propia perspectiva a menudo causaQue la derecha se haya lanzado con toda su mala fe a explotar e instrumentar el asunto, no lo justifica en absoluto, ni disminuye lo más mínimo su gravedad. Un error de tal magnitud no se puede ocultar, y lo honrado hubiera sido reconocerlo abiertamente en vez de intentarlo colar como un hecho normal, porque no lo es.El colmo del disparate ha sido que hayanpara que les avale y absuelva.. Peor estrategia no cabe. Salga lo que salga de la consulta;y solo va a servir para medir fuerzas y reabrir heridas internas.Y después a esperar el comodín del público.