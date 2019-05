La noche final de 'Juego de Tronos'

Publicada el 19/05/2019 a las 17:47 Actualizada el 19/05/2019 a las 20:44

NOTICIÓN



¡¡Proyectamos el último episodio de @juegotronosplus en VOSE gracias a @MovistarPlus!!



En la madrugada del domingo 19 al lunes 20 de mayo. Apertura de puertas a la 01:30h



ENTRADA LIBRE hasta completar aforo#VivePoniente pic.twitter.com/B0wGPl0vKg — Palacio de la Prensa (@palacioprensa) 17 de mayo de 2019

Más de un millón de firmas para que se rehaga la última temporada

Un 51% de los españoles la considera la mejor serie de la historia

¿Quién se sentará finalmente en el Trono de Hierro y gobernará los Siete Reinos? Ocho temporadas después y ya coronada como la producción más grande de la historia de la televisión, Juego de Tronos se despide en la madrugada del domingo al lunes resolviendo uno de los grandes interrogantes que planea en la actualidad sobre la pequeña pantalla. Y parafraseando a una de sus protagonistas, Daenerys, lo hará entre el amor y el miedo:Creada porla serie está inspirada en la novela Canción de hielo y fuego,, y relata las vivencias de un grupo de personajes en el continente ficticio de Poniente para tener el control del Trono de Hierro y gobernar los siete reinos que conforman al territorio. Así, a lo largo de estos años, los espectadores han jugado encon el miedo en el cuerpo por los asesinatos y muertes despiadadas, las temidas filtraciones –HBO ha sufrido en estos años desde ataques a sus servidores pasando por capítulos que han llegado de forma ilegal a Internet hasta caídas masivas de su plataforma– y los spoilers marca de la casa en el universo de Juego de Tronos.La serie, que el pasado abril cumplió nueve años de su estreno, dice adiós por todo lo alto en la madrugada de este domingo 19 al lunes 20 de mayo, con la emisión del último episodio tanto en HBO como en Movistar+ a partir de las 3 hora española peninsular. En España, además de poder disfrustrarla en el salón de sus casas, los más fans podrán reunirse en los cines para poner punto y final a este fenómeno televisivo. En Madrid, losacogerán a partir de la 1.30 horas un pase del último capítulo en versión original subtitulada. La entrada será libre hasta completar aforo.Ahora, y con todas las piezas encima del tablero y con ya solo un puñado de personajes con posibilidades reales de sentarse en el Trono de Hierro, toca asomarse al sexto y último capítulo de la octava temporada después de una última tanda de episodios que se ha ganado a partes iguales tanto detractores como fans. Por ello, tras la emisión de Las Campanas el pasado lunes, que no dejó indiferente a nadie con una buena ración de muertes y cenizas a partes iguales,han firmado una petición de la plataforma Change.org en la que se solicita a HBO que se rehaga "".Titulada Rehaced la octava temporada de Juego de Tronos con guionistas competentes, el creador de la petición, Dylan D, demanda "": "David Benioff and D.B. Weiss han demostrado sercuando no tienen fuentes a las que recurrir, como los libros". La demanda concluye con un alegato hacia un final digno: "¡Subvierte mis expectativas y haz que pase, HBO!". Algunos de los participantes de la petición han afirmado que: ", sinceramente se necesitarían 10 episodios o incluso alguno más para que la mejor serie de la historia no acabe como otra similar Lost, ya conocemos el resultado, se la recuerda por su final sin sentido, no por su trayectoria, y es una pena".A pesar de las peticiones de seguidores,. La serie acumula en sus estanterias 47 premios Emmy​ —cifra que la convierte en la serie con mayor cantidad de galardones de la la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de EEUU en la historia de la televisión—, 25​ del Sindicato de Actores, un Globo de Oro además de siete récords Guiness. Además de no parar de crear conversación, no deja de romper sus propios datos de audiencia.Aunque el millón de firmas está ahí, lo cierto es que según un reciente estudio de Toluna, compañía especializada en investigaciónrecogido por Europa Press,y cerca del 62% afirma ser seguidor de la ficción. Este informe revela que las temporadas de la serie más valoradas entre los españoles son la primera (según un 23% de los encuestados), seguida de la tercera (15%) y de la séptima (14%).Asimismo, el estudio apunta que(23%), seguido de Arya Stark (17%) y de Daenerys (16%). Por otro lado, los españoles encuestados consideran que hay otros personajes que sobran en la ficción televisiva, como Varys (El Eunuco), con un 22%; y El hombre sin rostro (19%). Preguntados sobre en qué reino vivirían, casi. Además, los españoles apuestan por, seguido por Daenerys Targaryen (23,75%), Arya Stark (15,44%), Sansa Stark (14,65%), Cersei Lannister (6,73%) o Bran Stark (4,99%). Tras el último capítulo, tendremos la respuesta.