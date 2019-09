El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó 3,56 millones de euros en contratos a la empresa del 'caso Ayuso'

Publicada el 18/09/2019 a las 12:58 Actualizada el 18/09/2019 a las 13:55

Detalle de los contratos

info Libre

Tres adjudicaciones más

info Libre

La Comunidad de Madrid adjudicó contratos a, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , por importe deentre 2004 y 2011. Según la respuesta que el Gobierno regional ha facilitado a la diputada de Más Madrid Mónica García Gómez, todos los contratos fueron firmados con organismos y departamentos de la. MC Infortécnica SL se dedicaba al suministro de equipamientos médicos. En 2011 consiguió deun aval que jamás devolvió y que ha destapado el trato de favor recibido, no sólo por ella sino también por otras empresas vinculadas al PP, de esta sociedad de garantía recíproca, participada por la Administración autonómica madrileña.El mayor volumen de contratos, todos ellos de suministros y servicios, lo obtuvo MC Infortécnica SL dedependientes de la Comunidad de Madrid, a los que proveyó de equipos médicos por valor de. Para las áreas deSanidad le adjudicó suministros de 382.496,96 euros. La, Formación e Infraestructuras Sanitarias pagó a la empresa de los padres de Ayuso un total de 215.704 euros entre 2004 y 2011. El, el servicio de urgencias médicas de Madrid, le adjudicó contratos por importe de 192.000 euros en ese periodo, mientras que elle concedió 139.300 euros en suministros y servicios., en cuyo gabinete de presidencia trabajó Isabel Díaz Ayuso de 2008 a 2009.Aunque en su pregunta parlamentaria, García Gómez solicita a la Comunidad de Madrid la “relación de todos los contratos” adjudicados, en su respuesta el Gobierno regionalde ninguno de ellos, sólo el importe total por departamento en esos siete años.Peroha analizado las adjudicaciones públicas a este grupo de empresas a partir del verano de 2008. Dos de las siete compañías analizadas recibieron algún tipo de adjudicación: además de MC Infortécnica SL,. Entre el 2 de diciembre de 2008 y el 21 de junio de 2011, ambas recibieron. Todos ellos fueron adjudicados o por las propias mesas de contratación de varios hospitales de la región o por la propia Consejería de Sanidad.El 2 de diciembre de, Hamilton Medical España y MC Infortécnica se hicieron porcon dos adjudicaciones del Servicio Madrileño de Salud para elcon las que se embolsaron. En concreto, la primera firma se hizo con el contrato para el “arrendamiento, con opción a compra, del suministro de un sistema de telemetría para el Instituto Cardiovascular” del centro hospitalario –59.000 euros–. La segunda, con el de “arrendamiento, con opción a compra, del suministro de un sistema de monitorización de pacientes”, una adjudicación de 88.000 euros.A estos dos contratos, sumaron otros tres durante el año siguiente. En mayo de, las dos sociedades consiguieron víauna licitación de la empresa públicapara el suministro de material sanitario relacionado con la oxigenoterapia, con el que ingresaron–14.430,56 euros para Hamilton Medical España y 67.120 euros para MC Infortécnica–. Pocos meses después, en octubre, lograron otros dos contratos más. El primero, por un importe de, estaba destinado al suministro de ecógrafos para losdel Servicio Madrileño de Salud. El segundo, por, tenía por objeto el “suministro, adquisición e instalación de diverso equipamiento electromédico consistente en respirador neonatal” para la empresa pública Hospital del Sur. En estos dos últimos casos, las adjudicaciones se produjeron porcon pluralidad de criterios.Pero de todos los ejercicios, el defue el más productivo. Durante ese año, las dos firmas se hicieron con. La primera llegó en mayo, cuando se embolsaron–65.280 para MC Infortécnica y 27.300 para Hamilton Medical España– gracias a una adjudicación del Servicio Madrileño de Salud lograda porpara la adquisición de un generador y gorros de fijación P/CPAP. Le siguieron otros dos contratos adjudicados poren junio y noviembre: uno para MC Infortécnica –28.000 euros– por el suministro de un respirador oscilatorio de alta frecuencia con humidificador para ely otro para Hamilton Medical España – 33.622,80 euros– por el “servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y materiales de diversos equipos de la marca Hamilton”. Por último, ya en diciembre, MC Infortécnica se embolsópor el “suministro de monitores de cabecera de paciente” para el Doce de Octubre y el San Carlos.En, todas las adjudicaciones recibidas por el grupo empresarial del que formaban parte los progenitores de Díaz Ayuso fueron a parar a MC Infortécnica. Durante ese ejercicio, la firma consiguió al menos tres contratos de la administración madrileña mediante. Así, en junio, justo tres meses después de que se formalizara el préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid a MC Infortécnica, esta compañía se hizo con parte de un contrato de suministros de equipamiento electromédico –1.080 euros– y con dos lotes de otra licitación para el suministro de circuitos respiratorios y de ventilación destinados al Hospital Universitario Doce de Octubre –75.448,80 euros–. Un mes después, en agosto, se adjudicaron a la misma firma cuatro lotes de un contrato para el suministro de material fungible para respiradores en el, que permitió a MC Infortécnica facturar 81.210,60 euros.Además de todas estas licitaciones, el grupo empresarial también ha logrado hacerse al menos con. Lo consiguió, cuando la Consejería de Sanidad, a través del Servicio Madrileño de Salud, otorgó a Hamilton Medical España un contrato por 249,56 euros para el suministro de una “cánula adulto alto flujo para vapotherm” destinado alEste periódico también ha podido localizar otros dos procedimientos que tenían a MC Infortécnica como una de las beneficiarias, aunque dichos contratos no han sido incluidos en la suma total por diferentes motivos. Por un lado, figura como una de las siete compañías a las que la Consejería de Sanidad había acordado,, adquirir “diversos artículos necesarios para la prevención y control de la pandemia” de la gripe A por un importe total de. Sin embargo, este diario no ha podido conocer qué parte de esa cantidad fue a parar a la firma del grupo empresarial de los padres de Díaz Ayuso.Por otro, figura en un documento dedel Servicio Madrileño de Salud del año 2010 como una de las beneficiarias de una licitación por importe de 19.245 euros, aunque este diario tampoco ha podido conocer si tal adjudicación terminó siendo la definitiva.[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas porsobre el caso Ayuso].