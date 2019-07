Boris Johnson gana las primarias del Partido Conservador y será el próximo primer ministro británico

Publicada el 23/07/2019 a las 15:56 Actualizada el 23/07/2019 a las 15:57

Bruselas dice que un 'Brexit' sin acuerdo sería una "tragedia para todos"

Corbyn pide elecciones anticipadas

, exministro de Exteriores y exalcalde de Londres, ha ganado las elecciones primarias que se han celebrado en las últimas semanas en el Partido Conservador, por lo que, cargo del que tomará posesión el miércoles, ha informado Europa Press.Johnson, que ha sido el más votado por sus compañeros de filas en cada una de las fases de esta pugna interna, en la que han participado unos, se ha impuesto en la última ronda al actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt.La primera ministra saliente, Theresa May , que está de forma interina en el cargo desde el 7 de junio, saldrá definitivamente de Downing Street el miércoles para dar cabida a Johnson.Maynegociado por Londres y Bruselas. El Gobierno de Johnson tiene hasta el 31 de octubre para dar luz verde a lo pactado o prepararse para una salida caótica.Sobre ese asunto ya se ha pronunciado Bruselas. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, el holandés, ha dicho este martes que cree que un divorcio sin acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido, por lo que el bloque se mantiene fiel al acuerdo negociado con Londres para tratar de que el Brexit se lleve a cabo de la manera más ordenada posible."Un Brexit sin acuerdo sería una tragedia para todos, no solo para Reino Unido.", ha afirmado Timmermans en una rueda de prensa en Bruselas, en la que también ha puesto en duda que la mayoría de los británicos que votaron a favor de la salida de Reino Unido de la UE lo hicieran pensando en una ruptura abrupta.En su opinión, los británicos partidarios de la salida de la Unión Europea tenían también la "voluntad de retirarse de manera razonable" y, por tanto, esa debería ser la vía a seguir. Por eso, la Unión Europea sigue creyendo queen una circunstancia complicada" y aboga por "seguir trabajando en esa dirección".El líder del Partido Laborista británico,, ha reclamado este martes la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas con el argumento de quesino que solo ha conseguido el respaldo de "menos de 100.000" afiliados tories."Boris Johnsonal prometerles recortes de impuestos para los más ricos, presentándose como el amigo de los banqueros y presionando por un dañino Brexit sin acuerdo", ha afirmado Corbyn, en un mensaje de Twitter. "Pero no se ha ganado el apoyo de nuestro país", ha añadido el líder del Partido Laborista.