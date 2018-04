Si no tiene salida por ninguno de los dos lados, no es un callejón, es una cárcel

“Lo peligroso no son las ideologías, sino la falta de ideas”.

La política está tan desprestigiada en España y en medio mundo que, desde hace un tiempo, el reclamo que utilizan los partidos para intentar que los votantes muerdan su anzuelo es el de presentar. En definitiva, que no se les parezcan. Lo que antes era un mérito, llevar toda la vida con la misma bandera en la mano y un carnet de afiliación en el bolsillo con un número añejo, ahora se ha vuelto un lastre, se ve como una mancha en el expediente. Será porque la corrupción, aparte de tóxica es contagiosa o porque en determinadas organizaciones no puede ascender quien no se hunde, quien no desciende al sótano y visita la sala de máquinas, las alcantarillas del palacio, los dobles fondos y las contabilidades en b.Hemos pasado una época —que a algunos nos ha parecido, más bien, una era— durante la cual: mírenme, soy una persona gris, sin carisma, encanto, aura o magnetismo algunos, no hay en mí nada sospechoso, ni especial, de manera que pueden confiar en mí. Para resumir todo eso, los medios de comunicación pusieron de moda la palabra, aunque no está muy claro si a modo de piropo o de sambenito. El experimento salió mal para los de siempre, los ciudadanos, porque la solución escondía una trampa: como esos profesionales no tenían, según ellos, ninguna ideología más allá de la moderación recurrente y ese ser de un centro que, a efectos prácticos, define un territorio inaccesible, prohibido para la gente normal y sus problemas, tampoco estaban obligados a tener principios y. Las cifras sustituyeron a las razones y los porcentajes a los derechos: había empezadoA estas alturas, es evidente que no eran de fiar, entre otras causas porque, y seguramente ése es el motivo de que se inventen estudios y titulaciones que no tienen: lo que son, les parece, sin duda, poca cosa.Hoy en día, la situación económica y el desafío del independentismo han aparecido como problemas y también como sistemas de medida; y la crueldad e ineficacia con la que se han enfrentado a una cosa y la otra nuestros dirigentes ha puesto al descubierto su nivel intelectual y su talla de gobernantes: están bajo mínimos, saben cortar, porque eso lo sabe cualquiera, pero no saben coser;; serían incapaces de encontrar un griego en La Ilíada.Pronto habrá unas elecciones, o varias, y los partidos empiezan a ocupar sus puestos en la línea de salida, excepto el PP, donde es sabido que la inmovilidad es el abc del presidente Rajoy. El PSOE trata de pescar en barril ajeno y tienta apara Madrid. Ciudadanos presenta el fichaje de relumbrón de, para Barcelona. Y en Podemos se habla de un ejecutivo formado por, para tratar de sacar a Cataluña de este callejón sin salida en el que la han metido y que lo es doblemente, porque no la tiene por ninguno de los dos extremos: o sea, que no es tal callejón, sino una cárcel.No lo parece. Y tampoco está muy claro cuál es su fin, si abrir nuevas puertas y ventanas en el búnker de los partidos o nada más que un intento de vencer a cualquier precio. Si nos hace ganar, da lo mismo quién sea, e incluso lo que sea, parecen pensar las ejecutivas, y en el pecado llevan la penitencia, porque si algo nos han enseñado la literatura y también la experiencia es que no existe monstruo de Frankenstein que no acabe por atacar al médico que lo ha construido. A lo mejor es lo que necesitan para darse cuenta de que: no se trata de los que quieren traer, sino de los que tienen que irse.