Podemos deja en manos de Bescansa dimitir como diputada y ella dice que ni se le "pasa por la cabeza"

La dirección de Podemos decidiódespués de que la semana pasada se conociera un borrador en el que planteaba aliarse con Iñigo Errejón para disputarle la Secretaría General a Pablo Iglesias, informó Europa Press.En rueda de prensa tras el consejo de coordinación, el portavozafirmó que la formación no sancionará a Bescansa y consideró queque ocupa en el Congreso.A su juicio, "todo el mundo" conoce lo ocurrido con la diputada durante la crisis que salpicó al partido la semana pasada y "no hace falta más valoraciones". En esta línea puso en valor que el partido atajara la situación y llegará a un acuerdo para presentar unasNo obstante, a Bescansaen el Congreso de los Diputados, según declaró la parlamentaria al programa Al Rojo Vivo. Bescansa aseguró que "no hay ningún motivo" por el que ella deba dimitir, y sostuvo que hacerlo "mandaría un mensaje a la interna" que sería equivalente a "decir que, si por algún motivo alguien creyese que una persona se quiere postular para ser secretario general, eso podría acarrearle problemas o sacarle de la organización".sostuvo la cofundadora de Podemos, que aseguró, en cualquier caso, que su posible candidatura a liderar el partido es "un debate extemporáneo" dado que ahora mismo no existe ningún proceso abierto al respecto. No obstante, Bescansa no rechazó tajantemente que tenga intención de hacerlo y afirmó que "en democracia" es "necesario" que exista la posibilidad de presentar una candidatura alternativa a la de Iglesias.En cualquier caso, Bescansa pidió disculpas por la filtración del documento. "Asumo la responsabilidad de lo ocurrido, lo lamento mucho y espero que esto sea una anécdota" que no empañe el proceso de primarias de la Comunidad de Madrid, planteó la diputada. La dirigente aseguró no haber hablado con Iglesias desde la semana pasada, pero afirmó que no tiene