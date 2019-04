Publicada el 24/04/2019 a las 13:30 Actualizada el 24/04/2019 a las 14:19

Casado se enteró en Sevilla

El expresidente de la Comunidad de Madrid,asestó un duro golpe al Partido Popular en la recta final de las elecciones generales. Cuando Pablo Casado ya había apostado por él como número cuatro al Parlamento Europeo –las listas ya están cerradas– Ciudadanos anunció su fichaje para la lista al Gobierno regional que encabezará. Será número 13 de la candidatura a la Asamblea de Madrid. Garrido se convierte así en tránsfugaGarrido había sido excluido de la candidatura a la Comunidad por. Llegó a la madrileña Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, en sustitución detras su dimisión en el marco del escándalo del máster.En rueda de prensa junto a Aguado, el nuevo fichaje de Ciudadanos aseguró que se pasa de partido al entender que el que lidera Rivera es el queTodavía no se ha dado de baja del PP, partido en el que ha militado durante 30 años. Lo hará en las próximas horas para afiliarse a Cs.En el PP de Madrid comentan que nunca digirió del todo que Casado no le designase cabeza de lista. Pero, con el movimiento de este miércoles, les extraña que aceptase trasladarse a Bruselas, a la lista que encabeza, la hasta ahora portavoz del PP en el Congreso de los Diputados "A todos cuando nos dicen algo que no es lo que esperamos uno tiene un minuto malo, y yo lo tuve. Me hubiera gustado que hubiera sido bueno", admitió en una reciente entrevista preguntado por la decisión de su jefe de filas de desplazarle de la lista madrileña.La de Garrido no es la primera marcha del PP a Cs. Hace meses ficharon a la exdirigente del PP de Castilla y León. Un fichaje que quedó en nada al haber perdido las primarias tras el polémico episodio del pucherazo.Publicadas las listas al Parlamento ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ahora hay unos días de plazo para subsanación de errores.Ni en Génova, sede nacional de los conservadores, ni en la Comunidad de Madrid conocían esta maniobra. La primera reacción fue de sorpresa mayúscula. Porque las listas al Parlamento Europeo ya estaban cerradas. El presidente del PP,, se enteró del salto de Garrido de PP a Cs en Sevilla, donde protagonizaba un acto de campaña.Fuentes de la dirección nacional del PP subrayan que nadie, ni siquiera su círculo más cercano, conocía que estudiaba dar un portazo al PP. "Pidió ir en las listas del Parlamento Europeo, firmó la aceptación el pasado lunes como número cuatro por el PP al Parlamento Europeo.añaden., concluyen las fuentes consultadas.En los últimos días, otros dos miembros del PP de Madrid han abandonado el partido