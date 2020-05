Directo | España registra 164 fallecidos en 24 horas, la cifra más baja desde el 18 de marzo

Publicada el 03/05/2020 a las 11:00 Actualizada el 03/05/2020 a las 13:08

Sigue en infoLibre este domingo el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

12.55. Irán anuncia la reapertura parcial de las mezquitas mientras rebasa los 6.200 fallecidos. El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha anunciado la reapertura, a lo largo de la próxima semana, de las mezquitas en 132 zonas del país consideradas "de bajo riesgo" en relación a la pandemia de coronavirus que ha dejado ya, según el balance de este domingo, en torno a 6.200 muertos y casi 98.000 afectados. Según ha informado el portavoz del Ministerio de Salud, Kianush Jahanpur, 47 iraníes han muerto en las últimas 24 horas –por 65 en el balance diario previo– hasta conformar un total aproximado de 6.203 fallecidos. El número total de contagiados a día de hoy es de 97.424, con 78.422 recuperados y 2.690 críticos. Se trata de 976 casos más desde el sábado, un ligero aumento desde los 802 del viernes al sábado.

12.54. Feijóo critica el "uso desproporcionado" del estado de alarma porque "hay legislación ordinaria" para desescalar. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el "uso desproporcionado" del estado de alarma y ha sugerido que "hay legislación ordinaria" para realizar la desescalada. Así lo ha manifestado este domingo, según informan fuentes autonómicas, durante la videoconferencia que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de líderes autonómicos. De este modo, Feijóo se ha sumado a las voces contrarias al mantenimiento del estado de alarma para efectuar el desconfinamiento, a pesar de que Sánchez advertía este sábado que "no hay plan B".

12.51. La ministra de Asuntos Exteriores afirma que el mando único "no significa centralizar competencias". La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado que el mando único fijado por el Gobierno central para hacer frente al covid-19 "no significa centralizar competencias ni cambiar el modelo autonómico y solo busca gestionar la pandemia". En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, la ministra ha recordado también que corresponde al lehendakari, Iñigo Urkullu, convocar las elecciones autonómicas y "desde el Gobierno tenemos que ser respetuosos, si no se pone en peligro la salud".

12.33. Se multiplican las peticiones de ayuda alimentaria a ONG y se reduce el stock de los bancos de alimentos. Las peticiones de ayuda a las ONG, sobre todo de alimentos, se han multiplicado en las últimas semanas como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus covid-19, una situación que está provocando, a su vez, que los bancos de alimentos de España estén viendo reducir su stock ante la alta demanda.

12.30. El Ministerio de Consumo lanza una guía para la compra de mascarillas en el periodo de desescalada. El Ministerio de Consumo ha lanzado este domingo una guía con un conjunto de recomendaciones a tener en cuenta por la población a la hora de comprar mascarillas en un establecimiento durante el periodo de desescalada, que da inicio este lunes día 4 (fase 0 en la mayoría de provincias). El departamento que dirige Alberto Garzón pretende que la ciudadanía haga una compra "responsable y consciente" de este producto, que se informe de qué tipos de mascarillas hay en el mercado y cuál es más útil para su situación personal en función de su contacto con el coronavirus.

12.15. La sede del PSOE en Córdoba amanece con la pintada 'Asesino Pedro' y el partido denuncia los hechos. La sede del PSOE en Córdoba capital, ubicada en la avenida del Aeropuerto número 8, ha amanecido este domingo con una pintada en la que se lee 'Asesino Pedro', en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hechos que han sido denunciados por el partido. El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha condenado en un comunicado lo ocurrido, lo ha calificado de "atentado contra la dignidad de todos los demócratas" y "un hecho absolutamente inadmisible en democracia", y ha subrayado que estas pintadas "retratan a quien lo hace como una persona intolerante y radical", pero además es "una persona cobarde que se esconde en el anonimato".

12.10. Simón: "Va a ser difícil una inmunidad de rebaño suficientemente alta". "Los estudios de seroprevalencia nos darán información sobre el grado de inmunidad y su duración. Basar nuestras expectativas en la inmunidad de grupo creo que sería un error".

12.05. Simón, sobre las personas con enfermedades respiratorias que tienen dificultades para llevar mascarilla: "No habría problemas un trayecto corto".

12.02. Simón: "El tiempo dirá si la transición ha sido rápida o lenta". "Llevamos siete semanas de confinamiento, los núcleos de transmisión son pequeños y fácilmente controlables".

12.00. Simón: "Hay una alta probabilidad de nuevos rebrotes". "Estamos trabajando para estar preparados" y asegura que no cree que se vaya a "a tener una incidencia tan grande como la que hemos tenido".

11.56. Simón sobre las declaraciones de Teresa Ribera, que apuntan a que la peor calidad de aire afecta al aumento de los contagios: "Tienen cierta base, pero son difíciles de interpretar". "Lanzan hipótesis muy interesantes pero que se tienen que validar con estudios a nivel individual, que en el caso del coronavirus no se han hecho", pero matiza "son hipótesis".

11.50. Simón: "Tenemos dos o tres comunidades con la que hemos tenido algún problema [por la transmisión de datos]". "Vamos a tratar de no ocultar datos, aunque nos lleve a ciertas incongruencias". Se refiere al desfase detectado en la Comunidad de Madrid y Ceuta, pero insiste: "la tendencia es descendente".

11.45. Comparece Fernando Simón. El directo del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, valora positivamente los datos, pero advierte de que se deben consolidar en los próximos días. "Estamos en fase de transición, es un paso pequeño pero importante hacía la nueva normalidad". "España es el país que incrementa menos el número de casos entre los siete países más afectados en Europa".

11.35. Boris Johnson confirma que hubo preparativos para su muerte mientras permaneció ingresado por coronavirus. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha concedido una entrevista a The Sun en la que ha informado de los pormenores de su hospitalización tras caer enfermo por coronavirus; unos días en los que se realizaron incluso preparativos para anunciar a la población su posible fallecimiento. Johnson también admitió que había trabajado durante la etapa inicial de su enfermedad y reconoció que no se la había tomado lo suficientemente en serio, por lo que tuvo que ser "obligado" a ir al hospital por consejo de los médicos.

11.30. España registra 164 fallecidos en 24 horas, la cifra más baja desde el 18 de marzo. Según los datos de Sanidad facilitados este domingo, han fallecido 25.264 personas. Asimismo, se han confirmado 217.466 casos, 838 más desde el sábado, lo que supone un incremento del 0,39%. La cifra de curados aumenta hasta los 118.908, 1.654 más.

11.05. Sánchez informa a los presidentes de CCAA la "cogobernanza" de la desescalada y de sus anuncios económicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo a los presidentes de las comunidades autónomas del procedimiento de "cogobernanza" para la relajación de las medidas de confinamiento contra el covid-19, así como de las medidas económicas que anunció este sábado. Según ha informado el Palacio de la Moncloa, en la octava reunión telemática de Sánchez con los presidentes autonómicos desde que comenzó el estado de alarma, Sánchez les ha comunicado que este procedimiento de gobernanza pretende "reforzar el consenso y la coordinación" durante la fase de 'desescalada'.En segundo lugar, les ha informado del Fondo de Reconstrucción de 16.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas, que pretende que "ningún territorio se quede atrás en la recuperación" de la crisis económica provocada por la pandemia. También les ha comunicado que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la movilización del tercer tramo de la línea ICO. Serán un total de 24.500 millones para créditos a empresas al 50/50 que beneficiará a las pymes, autónomos y al conjunto de las empresas.

10.40. Rusia rebasa los 10.000 contagios diarios, hasta superar los 130.000 casos, y suma 1.280 muertos. Las autoridades rusas han confirmado un total de 10.633 nuevos casos de infección de coronavirus en las últimas 24 horas en el país, récord diario de contagios por una pandemia que arroja ya más de 130.000 casos y un total de 1.280 muertos en todo el país. "En las últimas 24 horas se han confirmado 10.633 nuevos positivos en las 85 regiones de Rusia, entre ellos 5.345 casos sin síntomas clínicos (50,3%)", según el comunicado del centro de control de la epidemia. El número de nuevos casos diarios, reitera el balance, constituye un nuevo récord, tras los 9.623 contagios de los que se informó el sábado y los 7.933 el viernes.

10.30. Ribera apuesta por ampliar el espacio para terrazas "pero no a costa de las aceras sino de los coches". La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha apostado por ampliar las terrazas de las hostelería, ante la necesidad de mayor distanciamiento social, aunque "no a costa de las aceras sino de los coches". En una entrevista concedida a El País recogida por Europa Press, Ribera ha señalado que se producirá "una reordenación de las ciudades" por las medidas adoptadas para evitar el contagio de coronavirus. "Si necesitamos distancia social necesitamos más espacios al aire libre, habrá que ampliar las terrazas pero no a costa de las aceras sino de los coches", ha señalado la ministra.

10.05. Exteriores confirma la muerte en un accidente aéreo en Bolivia de cuatro personas que iban a ser repatriadas a España. El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha confirmado este domingo la muerte de tres ciudadanos españoles y una ciudadana boliviana residente en España en un accidente aéreo cuando viajaban desde Trinidad a Santa Cruz. Fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID) han confirmado a Europa Press que los cuatro estaban siendo trasladados en un avión del Ejército boliviano a la ciudad de Santa Cruz para sumarse al vuelo de repatriación de españoles que partirá el 6 de mayo.Las fuentes han añadido que el cónsul general de España en Santa Cruz está en contacto con los familiares de los fallecidos. El Consulado también está en contacto con las autoridades locales.

Lamentamos el fallecimiento de 3 españoles, 1 boliviana residente en y los 2 tripulantes de la avioneta boliviana que se ha estrellado en el trayecto entre Trinidad y Santa Cruz de la Sierra desde donde los pasajeros iban a ser repatriados a España@MAECgob @MRE_Bolivia — Arancha González (@AranchaGlezLaya) May 3, 2020

09.20. Alemania vuelve a registrar menos de cien fallecidos diarios mientras los casos rebasan los 162.000. Alemania ha vuelto a registrar menos de un centenar de fallecidos diarios por coronavirus aunque el número de casos ha rebasado ya los 162.000, según el último balance de este domingo emitido por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas en el país. De acuerdo con la estimación, un total de 162.496 han registrado positivo por la enfermedad, 793 más respecto al sábado y muy por debajo de los 1.639 contagios diarios registrados en el balance anterior del viernes. La cifra total de fallecidos en Alemania es de 6.649, pero hay que destacar el descenso en el ritmo de fallecidos diarios: 74 en las últimas 24 horas, por debajo de los 94 registrados el sábado y de nuevo, claramente inferior a los 193 registrados el viernes.

09.00. El coronavirus se acerca a los 3,5 millones de contagios y 244.000 muertos en todo el mundo. La pandemia mundial de coronavirus ha dejado ya un total aproximado de 3.428.425 contagios y el número de fallecidos es de 243.832, según el balance actualizado a este domingo por la universidad estadounidense Johns Hopkins. Un día más, Estados Unidos sigue siendo el epicentro mundial de la pandemia, con un ritmo de crecimiento situado de nuevo en los 30.000 casos diarios y ya por encima de los 1.133.000 positivos. El número de fallecidos es de 66.385, mientras que solo en la ciudad de Nueva York las víctimas mortales se cuentan en 18.491.