Illa se despide del Gobierno para ser candidato en Cataluña: "No me arrepiento de nada de lo que he hecho"

Publicada el 26/01/2021 a las 15:19 Actualizada el 26/01/2021 a las 15:51

El ministro de Sanidad apura este martes sus últimas horas al frente de la cartera antes de pasar a decidarse al completo a ser candidato del PSC a las elecciones catalanas, previstas inicialmente para el domingo 14 de febrero. Salvador Illa compareció al término de su último Consejo de Ministros en la Moncloa para hacer un último balance de la evolución de la pandemia y una valoración des meses al frente de esta cartera.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicará los cambios en su gabinete a las 17.30 en una comparecencia en la sede de la Presidencia del Gobierno tras informar de ellos a Felipe VI. La idea es que sea mañana cuando tomen posesión los nuevos miembros del Consejo de Ministros. La idea que se ha trasladado desde la Moncloa es que estos van a verse limitados a los "ajustes" a los que obligue la marcha de Illa y que pasarían por que Carolina Darias asuma Sanidad y deje Política Territorial y Miquel Iceta se haga con este ministerio.

El candidato a la Generalitat dijo no arrepentirse "de nada" y mostró su "respeto" y su máximo "reconocimiento" a las personas con las que se ha cruzado estos meses al frente del ministerio, desde los portavoces parlamentarios en la Comisión de Sanidad, a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas pasando también por los trabajadores del sector sanitario.

También aprovechó para dar las gracias a los ciudadanos, que de forma mayoritaria, dijo, han mostrado un comportamiento ejemplar en este tiempo de pandemia.

"No me arrepiento de nada de lo que he hecho, dejo mis responsabilidades en el momento en que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento", mantuvo.

Illa mantuvo que a partir de ahora se volcará "al 101%" en su candidatura para las elecciones autonómicas catalanas de la misma manera que hasta este momento estaba concentrado "al 101%" en sus funciones como ministro de Sanidad.

Además, señaló que Ministerio de Sanidad, así como en los distintos gobiernos autonómicos, realizan un trabajo "colectivo" en la lucha contra el covid-19, y se mostró convencido que, tras su marcha, los profesionales que trabajan en este departamento "van a seguir haciendo un trabajo magnífico". "La tercera ola va a ser derrotada igual que derrotamos la primera y la segunda porque tenemos los instrumentos para ello", consideró.

Sobre las críticas a su gestión que le llueven de todo el arco parlamentario, destacó que "desde el principio" ha reconocido que se han cometido errores, pero "también algún acierto". "Yo no conozco a nadie que haya acertado todo. Nosotros hemos reconocido que ha habido errores, insisto también algún acierto", insistió.

Además, defendió ha comparecido "en multitud de ocasiones" en el Congreso y en el Senado, "tantas veces" como se le ha reclamado. Y sostuvo que será la persona que le suceda quien acuda a rendir cuentas sobre las iniciativas a las que la Diputación Permanente dio luz verde este lunes.