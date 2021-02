Casado emplaza a Sánchez a romper con Unidas Podemos para recuperar juntos el bipartidismo

Publicada el 24/02/2021 a las 10:35 Actualizada el 24/02/2021 a las 11:34

La solución de España pasa porque el PSOE siga el ejemplo del PP, se modere, y juntos reconstruyan el espacio político del bipartidismo que durante décadas dominó la vida política española. Esta es, en síntesis, la propuesta que el líder del PP, Pablo Casado, trasladó este miércoles desde la tribuna del Congreso al presidente Pedro Sánchez en el marco de un debate sobre la situación de la pandemia que acabó convertido en una versión reducida del debate sobre el estado de la nación.

Casado sostuvo que él ya ha hecho los deberes en ese camino hacia la moderación. No los mencionó por su nombre, pero se refería a la distancia que marcó en octubre con Vox, olvidando que desde entonces sigue gobernando en comunidades autónomas y ayuntamientos con ayuda de los ultras.

“El triunfo del reformismo y la moderación fue posible después de muchos fracasos, de muchas derrotas. De muchos momentos en los que sus enemigos parecían estar a punto de vencer”, indicó aludiendo al sorpasso que el PP acaba de sufrir en Cataluña precisamente a manos de las candidaturas de extrema derecha.

“Yo tengo muy clara esa enseñanza”. “Yo sí di un paso adelante [desmarcándose de Vox] y no daré ninguno atrás”, remarcó. “Le dije en su investidura que la tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él. Yo ya hice mi parte”, se felicitó, dando entender que ahora le corresponde Sánchez hacer la suya rompiendo con Unidas Podemos. “Lo hizo, subrayó, “consciente del coste a corto plazo, pero convencido de que España necesita un partido centristas, europeísta, humanista, constitucionalista y liberal”. “Yo me reafirmo especialmente hoy. Porque no quiero otro camino, otro destino para España. No busco ningún voto que no busque convivir”.

Ahora, sugirió Casado, le toca a Sánchez. “Un país necesita instituciones sólidas para conseguir la prosperidad económica y por eso es fundamental que cese del Gobierno” a los miembros de Unidos Podemos, a los que acusó de atacar “a la Monarquía, a la Justicia, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la prensa libre, a los que defienden la autodeterminación, justifican a ETA y cuestionan la calidad de nuestra democracia”. Fue la parte más sustancial de una intervención en la que Casado, que el martes no pronunció palabra al respecto, aprovechó para revindicar la figura de Juan Carlos de Borbón en el 40º aniversario del golpe de estado del 23F.

En su intervención, Casado reprochó a Sánchez que pida unidad a la oposición contra la pandemia y para la reconstrucción económica cuando no la tiene dentro del propio Ejecutivo y definió la posición del PP en relación con el Gobierno “radical” como una “enmienda a la totalidad”.

El líder de la oposición quiso rebajar la labor de Sánchez como presidente comparándola con Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, al que elogió por primera vea después de las críticas que hizo a su gestión durante la campaña de las elecciones catalanas diciendo que fue capaz de recuperar el país de la “devastación” económica que según el dejó el exmandatario socialista José Luis Rodríguez Zapatero coincidiendo con la Gran Recesión que a partir de 2008 arrasó buena parte de las economías de occidente.

Casado consideró “insuficiente” el anuncio de que el Gobierno va a aprobar 11.000 millones de nuevas ayudas directas dirigidas a empresas, pymes y autónomos y volvió rechazar la petición de unidad. Y volvió a alinear con Zapatero y al que culpa de haber dejado en 2009 “división social y territorial” por culpa de sus pactos con “batasunos e independentistas” para tumbar el régimen del 78 y de tratar de “confinar a la mayoría constitucionalista” mediante un “cordón sanitario y político”.

Si estás leyendo este artículo es gracias a las socias y socios de info Libre