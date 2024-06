"Volvería a ser periodista para poder contribuir a causas justas": Jesús Maraña, en 'Primicia'

El espacio En Primicia, de La 2 de TVE, ha estado dedicado este jueves a Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, en el que se ha descrito su trayectoria como periodista, tal y como ha ocurrido en los once capítulos anteriores del espacio. desde Raúl del Pozo, con el que se inició la serie, hasta Gervasio Sánchez, el último periodista glosado. Pero, quizás, haya un hecho diferencial en la preponderancia de la persona sobre el periodista, muy acusada en el espacio de anoche, y que preludia Joaquín Sabina en el propio arranque cuando declara sucesivamente: "Es, tal vez, el amigo más antiguo que tengo", y continúa "tal vez la persona más honrada que conozco".

Inmediatamente, tras breves testimonios de compañeros antiguos y actuales, se va al hecho trascendente del fin de ETA, dónde se relata el prólogo de la entrevista con ese entorno, más de un año antes, en la que el periodista conoce los pasos que la banda terrorista está dispuesta a dar para su final, y cómo el azar lleva a que Jesús Maraña se encuentre con Rubalcaba en el despacho del ministro cuando Zapatero confirma a Alfredo la noticia, que permite que el diario Público, bajo su dirección, titule "Agur ETA". Aún en ese relato aparece el factor humano, el personal, de la mano de su compañera, Geni, y la zozobra que sufre cuando Jesús se reúne con los representantes del mundo etarra, o la emoción, apenas contenida, del periodista ante el ejemplar en papel de su periódico en aquella jornada, que cerraba la contraportada con los nombres de todas las personas asesinadas por la banda.

El programa hace un repaso por su trayectoria profesional, desde los inicios en el diario Informaciones, su paso por el televisivo Si yo fuera presidente, su desempeño en la revista Tiempo, El Mundo, la dirección de Interviú, la agridulce experiencia de Público, hasta encabezar el proyecto periodístico colectivo de infoLibre... Y siempre, siempre, teñido por su personalidad, por sus convicciones que le hacen rechazar algún cheque en blanco, o prohibir desnudos robados.

Pero, antes del nacimiento de infoLibre, "un periódico que solo depende de sus suscriptores", afirma, Maraña nos cuenta, a través de su compañera Geni, sus once días en coma por una infección hospitalaria, de los que despierta diciendo "que no ha pegado ojo", pero sí recuerda cómo la figura de sus dos hijas le hace luchar por volver a la vida.

Ya al término del programa, cuando la conductora, Lara Siscar, le pregunta si regresara cuarenta años atrás volvería a ser periodista, responde: "Seguramente... y no dejaría de contribuir a algunas causas que considero justas... y eso forma parte del periodismo comprometido. Me conformaría con que mi familia, mis amigos, mis compañeros, dijeran "Jesús ha cumplido con lo que dice que hace, no miente". Una máxima con la que culmina desde 2011 su perfil en redes sociales: "Me equivoco, pero no miento".