2025 empieza como 2020, los primeros días del año son miércoles, jueves y viernes, en inglés wednesday, thursday and friday, que dan lugar a las siglas WTF What the fuck, una expresión coloquial que se usa de forma frecuente en internet para expresar asombro, indignación o desacuerdo. En castellano podríamos traducirlo de manera elegante como '¿Qué diablos?', o como sugiere el traductor Google '¿Qué carajo?', la realidad es que es más un 'Qué coño' o 'Qué cojones', aunque para mí también es un 'Estoy flipando', en el mal sentido de la expresión.

El hogar somos nosotros, da igual donde estén puestos los cimientos

El caso, que me voy del tema, es que este año nuevo, número con una rima fácil para algunos que me da una pereza increíble desde siempre, será porque yo nací un día 25, empieza por los mismos —los mismitos días— que el de la pandemia y, a riesgo de parecer una psicópata, os diré que eso me pone super contenta. Suelo ser una persona positiva, no de esas que parece que acaban de desayunar en su tacita de 'Mr Wonderful', sino de las que tratan, mejor o peor, de ponerse en perspectiva y buscar lo menos feo dentro de ese caos, de ese embrollo que a veces es la vida. En 2020 me pasó. Aquel año puso patas arriba mi existencia, también me trajo una mudanza inesperada, entre tantas miles de cosas que no esperábamos, y en ese cambio de casa, sin planearlo comenzó una nueva era. 'Villa Cuarentena' es y será hogar siempre, espero que sus siguientes habitantes sean tan felices como yo lo he sido, como nosotros lo hemos sido, y que también sean capaces de ver un campo de fútbol en el pasillo de un escaso metro cuadrado que separa el salón del cuarto.

Con la mirada puesta en el próximo año me asomo a un octavo piso con un vértigo que me ahoga. Nunca me han gustado los cambios, soy "muy tauro" también para eso, pero sé que voy bien acompañada porque el hogar no son las casas, son las personas que lo forman y mientras vaya con ellos del brazo no importa que cambiemos de barrio, de ciudad o de país, lo que importa es que lo hacemos juntos. Porque como ya he dicho, el hogar somos nosotros da igual donde estén puestos los cimientos.

Brindemos por un 2025 que el que haya que decir WTF? lo menos posible 🥂