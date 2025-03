TUITÓMETRO

"Una vez acabada 'La Isla de las Tentaciones', comienza la nueva aventura de 'La Isla de las Corrupciones". Esta semana jugando con la inteligencia artificial y el programa de Mediaset los de Feijóo en su nueva campaña para atacar al Gobierno, convirtieron en tentadores a Sánchez, Begoña Gómez, Ábalos, Armengol, García Ortiz o Torres. Pero como diría la famosa canción 'La gozadera' de Gente de Zona "Dominicana ya repicó" y sus críticas al vídeo creado por los conservadores no se han hecho esperar. El Gobierno del país caribeño ha posteado en X "su más contundente rechazo al avieso e incomprensible ataque a República Dominicana", denunciando que "es inaceptable la instrumentalización de la imagen del país, desnaturalizando sus símbolos patrios, y peor aún, para asuntos internos de la política española". El presidente Sánchez, por su parte asegura sentir "vergüenza" y pide perdón por el vídeo del PP tras la queja del país caribeño. Y aunque el Partido Popular ha recogido cuerda, ha retirado el post y ha pedido perdón, el aluvión de memes y críticas en redes sociales no se han hecho esperar. "Y Carlos Mazón en el papel de Montoya corriendo para ver si llega al Cecopi", escribe @TxemaMillan, "Y cuando creíamos haberlo visto todo en la política de este país y que no podíamos pasar más vergüenza ajena...El PP: Sujétame el cubata", ironiza @_soyrubitaaa_, "Afiliados y afiliadas del PP se concentran en Ferraz al grito de "Pedro, quítate la camisa", se ríe @chemapizca.bsky.social.

Carlos Mazón, y su gestión de la dana, continúa siendo una de las dianas favoritas de los usuarios de Bluesky y X. Las incoherencias entre su comportamiento político durante las lluvias de los últimos días y lo que hizo el 29 de octubre le han puesto en el centro de las críticas: "Carlos Mazón no activó la alerta en la Dana porque eso era cosa de Pedro Sánchez. No como ahora, que ha activado la alerta a pesar de que es cosa de Pedro Sánchez. Que hay que explicároslo todo", sentencia @benderofuscado.bsky.social‬

Además, la reunión en el despacho oval entre Trump y Zelensky, Marcos Rubio en la televisión americana con una cruz de ceniza en la frente, y las declaraciones de Mariano Rajoy en la comisión de investigación sobre la 'operación Cataluña', tampoco han podido escapar a las ocurrencias de los internautas y tienen su hueco en este tuitómetro.

-Al final te voy a tener que bombardear para demostrar que la guerra de Ucrania es por tu culpa.



-Es el presidente el que manda al espía y es el espía el que espía al que el Presidente le manda que espíe.



