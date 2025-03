El aluvión de llamadas al 112 y el reconocimiento del parón en el Cecopi en plena dana acorralan más a Mazón

La actuación de la Generalitat Valenciana durante el Día D queda más desnuda según pasan las horas. Cada nueva revelación ante la información solicitada por la jueza instructora revela la ineficacia durante el pasado 29 de octubre. El registro de llamadas del 112 y el reconocimiento de que hubo un parón del Cecopi por parte de las administraciones autonómicas llevan todavía más al límite a Carlos Mazón.

“La reunión (del Cecopi) se realizó de manera telemática y presencial simultáneamente con un momento concreto en el que se produjo un periodo de trabajo exclusivamente presencial”, ha reconocido la propia Generalitat a través de un informe remitido a la jueza Nuria Ruiz por parte de la Agencia de Seguridad de Emergencias.

Esto evidencia la falta de operatividad del Gobierno valenciano durante aquella tarde, algo que está estudiando la jueza instructora con sus peticiones de información. La ratificación de ese parón del Cecopi y el trabajo presencial únicamente durante un tiempo pone el foco en los asistentes a la reunión, que estuvo capitaneada por la exconsellera Salomé Pradas hasta la llegada de Carlos Mazón a las 20.28 horas.

"¿Qué estafa es esta?"

Las nuevas revelaciones a raíz de los documentos enviados al juzgado elevan cada día el tono político y la indignación contra Mazón. Este mismo miércoles se simbolizó esa presión con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que endureció sus críticas especialmente por el registro de llamadas del 112 (casi 20.000 a lo largo del 29 de octubre y que no sirvieron para que la Generalitat tomara una decisión más pronta sobre el envío de la alerta).

Bernabé indicó: “Desde ayer no salgo de mi asombro. Y tengo un sentimiento de tristeza, de frustración y de indignación. No quiero ni imaginarme cuál es el sentimiento que tienen que estar ahora experimentando las familias de las víctimas y la gente que ha sufrido. De cinco a seis de la tarde que estábamos conectados en el Cecopi sabemos que hubo dos mil y pico llamadas. Estaban en las pantallas el número y los puntos de las llamadas. La información estaba. Hemos estado cuatro meses escuchando a los responsables de la Generalitat decir que no tenían información, que no habían tenido avisos de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y ahora sabemos que tenían los avisos cada cinco minutos de la CHJ, las llamadas de la AEMET y las del 112”.

“¿Y qué hicieron? Nada. Eso es lo que pasó. Hasta las 20.11 no se mandó el mensaje. Es lo que pasó. Nos nos dijeron nada en el Cecopi. ¿Pero qué estafa es esta? Es la pregunta que me hago. Tenían la pantalla con las llamadas. ¿Qué necesitaban? ¿Que entrara alguien y les zarandeara? De verdad”, lanzó Bernabé, que se cansó ante la situación: “Ya está bien”. Por eso, puso el foco en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigiendo que “libere a los valencianos del dolor de tener a Mazón como presidente”.

Bernabé se ha convertido en el gran referente socialista durante la crisis de la dana por su trabajo al frente de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Asimismo, ha irrumpido como una figura clave del partido en los últimos meses, como evidencia su inclusión en el núcleo duro de Ferraz a través de la Secretaría de Igualdad después del último congreso federal celebrado en Sevilla durante el pasado mes de diciembre. Sus palabras fueron secundadas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien apuntó a Núñez Feijóo “como responsable ante los ciudadanos de mantener a quien estaba al mando en esos momentos”.

Sobre esta cuestión, la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, trasladó: "Se recibieron más de 19.000 llamadas de auxilio. Mazón ha estado repitiendo una y otra vez que no tenía suficiente información y ha dado a entender que otros la teníamos. Es al revés, ellos tenían una información que solo han revelado a una jueza y por obligación. Eso destapa la gran mentira de Mazón y del Consell. Sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada por impedir las muertes".

La Generalitat no asume la culpa

Desde la Generalitat Valenciana, la vicepresidenta, Susana Camarero, trató de salir al paso acusando a Bernabé de “perder los nervios en cada declaración porque sus agencias y su actuación están cada vez más acorraladas”. La administración autonómica sigue tratando de poner la responsabilidad sobre el Gobierno central: “Si tantos avisos precisos cree que dio la AEMET o la CHJ, ¿por qué no los trasladó directamente o la llamada de la alcaldesa de Paiporta en la que informó del desbordamiento del barranco del Poyo?”

El PP sigue a nivel nacional manteniendo a Mazón y no da muestras directas de que quiere que caiga. No obstante, Isabel Díaz Ayuso, que marca la línea política de la formación, se refirió a él como “esa persona”. La presidenta madrileña, no obstante, pidió no convertir a Valencia en “un objetivo político” y no “poner todo el foco” en la figura de Carlos Mazón. "Si hubiera estado gobernando Compromís, creo que en el barranco del Poyo hubiera pasado lo mismo, las lluvias torrenciales hubieran sido las mismas, las reformas que no se hicieron anteriormente hubieran estado igual...", manifestó, para volver a insistir en la teoría de que todas las administraciones son responsables.

Las miradas están puestas en Vox, que tiene la llave para que se mantenga en su puesto el presidente valenciano. El secretario general del partido de ultraderecha, Ignacio Garriga, se mostró a favor de intentar pactar unos presupuestos en la Comunitat, aunque avisó de que “eso tiene unos condicionantes que serán fundamentales para que siga el señor Mazón”.