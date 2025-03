"Fijaos si está lloviendo que por primera vez podemos llamar río al Manzanares", la semana en memes

Las lluvias de marzo están trayendo de cabeza a media España. ☔️⛈ Durante semanas no ha parado de caer agua del cielo, y concretamente esta última ha llevado al límite al río que cruza la capital multiplicando su caudal por 19 en las últimas horas 😱. Madrid no está acostumbrada a que llueva tanto durante tantos días seguidos por lo que la ciudad anda revolucionada ante la posibilidad de que este regato se desborde en alguna parte de su recorrido. Los usuarios de Bluesky y de X se han hecho eco de lo que está pasando en la capital y no han dudado en mofarse y lanzar algún dardo a Ayuso como @uveeme.bsky.social‬ que escribe: "IDA hoy va al Ventorro", "Noé, calienta, que sales", bromea @diostuitero, "Fijaos si está lloviendo en Madrid que por primera vez podemos llamar Río al Manzanares", ironiza @nachoteso.es‬

-Ante la amenaza de lluvias torrenciales voy a cerrar los colegios. Los niños se quedarán allí en lugar de ir a casa. -Lo veo sensato. Así estarán en alto y seguros. -Los colegios los cerramos por fuera. Solo saldrán los de los centros privados. -Pero, Isabel... -A callar. Sé lo que hago.



[image or embed] — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 21 de marzo de 2025, 10:17

El Manzanares se ha llevado por delante esta terracita, pero los madrileños se adaptan para seguir disfrutando de la libertazzz.



[image or embed] — Carl Winslow (@carlwinslou.bsky.social) 21 de marzo de 2025, 11:46

Fijaos si está lloviendo en Madrid que por primera vez podemos llamar Río al Manzanares. — Nacho Teso 🦝 (@nachoteso.es) 20 de marzo de 2025, 22:25

Otro de los temas virales de esta semana es el problema que sufre Estados Unidos con el abastecimiento de huevos causado por la gripe aviar que está dejando al país sin gallinas ponedoras. Consumir este alimento se ha convertido, de la noche a la mañana, en un lujo para los estadounidenses y en un objeto de mofa para los usuarios de redes sociales, que se han hecho eco de esta problemática para reírse de la situación y de Trump.

— Me voy de vacaciones a Estados Unidos. — No hay huevos. — Lo sé. — 🐢Señor Musgo🐢 (@senyorq.bsky.social) 19 de marzo de 2025, 21:27

Hasta aquí la recopilación de los mejores memes de la semana. No te pierdas el próximo Tuitómetro, prometemos que te ayudará a empezar el fin de semana de buen humor.