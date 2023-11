Cenar antes de morir bajo las bombas

Fue este martes durante el pleno del Ayuntamiento de Madrid cuando el alcalde, José Luis Martínez Almeida, mostró unas fotografías de Hamás y acusó al presidente del Gobierno de ser equidistante con el conflicto en Oriente Medio y de hacerle guiños a los terroristas de quienes, afirmó, es su nuevo mejor amigo.

Una acusación muy grave que también ha lanzado estos días la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha señalado a Pedro Sánchez por “comprar el relato de Hamás” y ha llegado a decir que "avergüenza a Netanyahu con sus clases de moralina" por denunciar el asesinato de civiles en la Franja. El Gobierno español quiere, sostiene la líder madrileña, levantar un muro contra Israel, Occidente y Estados Unidos.

En la cumbre del PP europeo celebrada en Barcelona, el líder de los populares elevó incluso más el tono. Alberto Nuñez Feijóo criticó a Sánchez por ser el único primer ministro europeo en conseguir ser aplaudido por Hamás, Bildu y los CDR. A pesar de lo descabellado que puede resultar, Feijóo mezcló los tres elementos en la misma frase.

Cualquiera que haya escuchado las declaraciones del presidente del Gobierno en las últimas semanas sabrá que, sin medias tintas, ha condenado los ataques terroristas del 7 de octubre. Pero el PP ha encontrado una nueva arma arrojadiza con la que desacreditar al Ejecutivo. Estrenó Pedro Sánchez legislatura con una visita oficial a Israel y, desde allí, desde el paso fronterizo de Rafah en Egipto, y ante los medios de comunicación, se atrevió a decir que la matanza de la población gazatí por parte del ejército israelí es insostenible y que la solución al conflicto pasa por el reconocimiento de los dos Estados. Una postura que el primer ministro belga, allí presente, también defendió.

Israel tachó de vergonzosas las palabras de Sánchez y Hamás dijo que era una postura clara y audaz. La pregunta es obligada: ¿Hay, acaso, otro posicionamiento moralmente aceptable que no sea el de condenar los ataques de Hamás del 7 de octubre a la vez que se denuncia el exterminio de la población gazatí? Quien no piensa así, ¿considera que las vidas israelíes valen más que las palestinas? ¿Cómo defender si no otra postura?

Otros líderes mundiales han apostado también por la vía de los dos Estados e incluso la Unión Europea ha calificado de violación del derecho internacional los asentamientos de colonos en territorios palestinos. Pero el PP insiste en sus ataques y Feijóo le pide coherencia al presidente del Gobierno. Una coherencia de la que él no ha hecho gala en el pasado. Pero tampoco en el presente. Si buscamos en el programa que presentaron los populares en las elecciones del pasado 23 de julio apostaban por esa misma vía (lo pueden ver aquí, punto 329). Una doble vara de medir que solo tiene una explicación.

En el PP han subido tanto los decibelios que el ruido es insoportable. Y ese ruido solo favorece la antipolítica: la desinformación, las medias verdades y las fake news. No es casual ni improvisado: el objetivo es deteriorar el debate público, imponer su agenda y su relato. Es el trumpismo del que antes hacía gala la ultraderecha asentado ya como eje argumental en la derecha. El populismo del ‘Que te vote Txapote’ que usaron hasta la saciedad a pesar de la petición de parte de las víctimas de que no lo hicieran. El que repite que el Gobierno es ilegítimo a pesar de haber sido elegido democráticamente en las urnas. El de “España se rompe” tras el acuerdo con los independentistas catalanes.

Después de un mes y medio de salvaje asedio en Gaza por parte del ejército israelí, han sido asesinadas 14.800 personas. 6000 son niños y niñas. 4000 mujeres. La Franja ya no es una ratonera, ahora es un cementerio a la vista de todo el mundo. El horror lleva cuatro días en pausa por una tregua que la UE pide ampliar porque, como definió de manera muy precisa el Alto Representante de la UE, Josep Borrell: "No tiene mucho sentido dar de cenar a alguien si va a morir al día siguiente". Relean la frase. Es demoledora. Que el ruido con el que intentan distraernos no nos impida ver la realidad.