La irresponsabilidad de volar puentes

La izquierda parlamentaria ha pasado del "cómo hemos llegado hasta aquí" con la reforma del sí es sí a dejar caer la ley más simbólica y necesaria en derechos civiles que habían prometido derogar desde el minuto cero de la moción de censura a Rajoy previa a la coalición. Ya no es una semana mala, es una cadena continua de enfrentamientos y disfunciones que opaca la hoja de ruta de la legislatura y los logros de la agenda del gobierno. Al PSOE se le junta la impotencia con el cabreo. Ante la imposibilidad de cerrar los últimos acuerdos antes del 28 M de manera natural se suman las continuas embestidas de Podemos personalizadas en Pedro Sánchez y los socialistas. En una estrategia que pasa por cambiar al PP como enemigo natural para atizar a la coalición, a Sumar y a los socios naturales.

Para que fuera eficaz debería ser comprensible hacia fuera y ajustarse a la realidad. Acusar en este momento al PSOE de virar a la derecha con el acuerdo de pensiones de José Luis Escrivá, la llamada a la responsabilidad del presidente a Juan Roig para bajar el precio de los alimentos o intentar sacar adelante la primera ley de vivienda en democracia no encaja con las falsas polémicas de los morados. Dejar caer leyes clave en las que han estado de acuerdo en la tramitación hasta enero y donde ahora aparecen fricciones que estaban superadas no es útil políticamente, ahonda en la desafección y confunde al votante natural de la coalición. La fragmentación de la izquierda como estrategia para reeditar la legislatura no lleva muy lejos a ninguna de las partes. Como hoja de ruta para las autonómicas, menos.

Tampoco todo lo que propone Podemos es un pulso. Pedir que las ministras respondan a VOX y a Ramón Tamames durante la moción de censura es coherente para retratar la foto de Santiago Abascal con solo hombres como propuesta de alternativa de gobierno. O exigir más responsabilidad corporativa a las grandes distribuidoras y entidades bancarias. Las formas, más que el fondo, el "nos mean encima" del portavoz Pablo Echenique o el "PSOE lobista" de la ley de vivienda, coloca los debates en un rincón imposible del tablero.

La ley mordaza estaba armada por Enrique Santiago hasta que ERC y Bildu han ido a por el todo o nada. A la estrategia cortoplacista de las elecciones se ha unido Bildu rechazando la iniciativa del PNV y ERC utilizando los abusos en las manifestaciones con las pelotas de goma como si no hubieran tenido sobre la mesa una alternativa para evitar su uso. Más allá del mal uso de las devoluciones en caliente y los proyectiles en manifestaciones, ninguna de las dos estaban en la Ley de Seguridad Ciudadana; aun así, cabía la propuesta de las competencias con protocolos autonómicos para su uso o limitar en la Ley de extranjería las devoluciones en frontera. Podemos votó a favor del dictamen y ha optado por el volantazo del último minuto. En lugar de arrastrar a Bildu y ERC hacia el acuerdo, han preferido cargar contra el PSOE, ninguneando el trabajo de Enrique Santiago para lograr 36 acuerdos. Traducido, 36 avances en derechos civiles para ejercer el derecho a la protesta.

¿Cuántas leyes de la coalición van a morir en la recta final? Cualquiera. ¿Cuántos réditos podrá sacar la coalición de los logros de los próximos meses? Con este nivel de estrés dialéctico y confrontación, está por ver. Mientras el PP se rearma internamente, los socios de investidura venden división cada semana. Marcar perfil propio tiene más consecuencias negativas de las que les costará salir incluso para encarar la campaña cada uno por su lado.

La reforma de las pensiones, la subida del salario mínimo, la ley de paridad, la productividad legislativa de 2022 con 202 leyes en el balance total, son los últimos logros materiales opacados por una fractura provocada antes de tiempo. En este caso no es el PSOE el que se ha desmarcado hacia las autonómicas. Es Podemos quien ha decidido volar unos puentes que pueden necesitar en ayuntamientos, gobiernos autonómicos y para reeditar las generales. Es ERC quien se repliega por enésima vez sobre sus propios intereses.

La propia actividad del Gobierno, desde la reciente cumbre hispano-lusa al liderazgo y presidencia de España del Consejo Europeo, llevará a los ministros a una actividad frenética por liderar el semestre. Por propia inercia y responsabilidad legislativa, habrá menos tiempo para la política de campaña y más para la política real. Si parte de los aliados de la coalición no frenan el combate dialéctico contra sus propios socios, es lógico que el PP pase de golpear en las brechas para simplemente contemplar la jugada desde la bancada. Algunos ya solo piden palomitas.