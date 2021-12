La lista más esperada: los mejores memes de 2021

Pensábamos que 2021 sería diferente, que dejaríamos de lado a la omnipresente pandemia y que el covid sería algo anecdótico. ¡Qué ilusos! Desgraciadamente no ha sido así, menos mal que siempre nos quedarán los memes para aportar un poco de humor a tanto drama. ¡Gracias Twitter por existir y ser a veces ese oasis que tanto necesitamos! (Y reitero a veces, porque otras eres un pozo de odio, insultos y destrucción...)

No queríamos ponerle la guinda a este año sin hacer un resumen de los mejores memes del 2021, y de paso recordar algunas de las cosas - a veces casi surrealistas- que han pasado durante estos 12 meses: empezando por el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 5 de enero, hasta las navidades más surrealistas que se recuerdan, pasando por la convocatoria de elecciones en Madrid, la pirámide de Nacho Cano o el anuncio de la mudanza de la sede del PP, que para los que no lo recuerden en febrero anunciaron que dejaban la de la calle Génova, cosa que aún no ha sucedido.

Esta es nuestra selección de los mejores memes del año, ¿podrías elegir solo uno?

"Fui a un golpe de estado y me acordé de ti". pic.twitter.com/0lGGTjc3Vv — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 6 de enero de 2021

"Te lo puedes poner como un cuello largo, un cuello doble, una capuchita pal frío..." pic.twitter.com/2WZ0UHF9ML — Follaldre (@follaldre) 6 de enero de 2021

Hoy vamos a conjugar en clase el verbo dimitir, que hay algunos que no se lo saben, como Casado y Arrimadas. Dimite pic.twitter.com/Y6SKEfKA13 — arpar (@2arpar) 15 de febrero de 2021

Dimite Pablo , Barcenas te ha vuelto a ganar en las elecciones pic.twitter.com/HZ3m3rhnGj — Karkrom (@karkrom2) 15 de febrero de 2021

Hoy el PP de Pablo Casado se ha levantado con el pie equivocado y ha decidido echarle la culpa al edificio. pic.twitter.com/uqkeqn6Zc6 — El Subgenio (@El_Subgenio) 16 de febrero de 2021

Foto de Isabel Díaz Ayuso sujetando "cosas raras" pic.twitter.com/15k5i6x1KT — El mero pensador (@elmeropensador) 18 de febrero de 2021

🔴 Miguel Bose & Victoria Abril ( PLANDEMIOLOGOS )🦠 pic.twitter.com/aDAdr46ta4 — VIÇENT 💜 🔻 (@vjf33) 25 de febrero de 2021

Las infantas Elena y Cristina se vacunaron contra el coronavirus en Abu Dhabi pic.twitter.com/GYAhDnKv1d — Satanislavsky (@Satanislavsky) 3 de marzo de 2021

Registro de la Asamblea de Madrid. pic.twitter.com/NF4MkjeFoD — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 10 de marzo de 2021

-SI GABILONDO ES ÁGIL Y SABE JUGAR SUS CARTAS PUEDE SER PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID!



Gabilondo: pic.twitter.com/dER9jI3SED — Hansen. (@cometelasopa) 10 de marzo de 2021

ATENCIÓN ya está a la venta la COLETA DE PABLO IGLESIAS un símbolo de la buena España, la España antifascista. No te quedes sin el artículo más deseado. Compra ya la verdadera COLETA de Pablo Iglesias. Ahora, tú también puedes ser "el coletas"https://t.co/sRwSAjicfV https://t.co/iKw4m4iBq9 pic.twitter.com/uM69Giaa5s — 🎄Ibai HoHoHolando🎄 🏳️‍🌈 (@Roland_Ibai) 12 de mayo de 2021

Celia Villalobos y su equipo de Esports pic.twitter.com/EywvaVMLa4 — Dios de la Panceta 🐷 (@PancetaDios) 24 de mayo de 2021

Ellos empezaron planchando de madrugada en un garaje. pic.twitter.com/b5zUskbIxs — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) 1 de junio de 2021

- Vamos a saltar a la velocidad de la luz.

- Han, espera a las 4 de la mañana que es más barato. pic.twitter.com/llaoQ3qPVo — Javier Durán (@tortondo) 31 de mayo de 2021

Mi lavadora y mi secadora compitiendo para ver cuál enciendo en hora punta. pic.twitter.com/40VCu5vnly — Kaco Forns (@KacoForns) 2 de junio de 2021

Ayuso ficha a Toni Cantó para dirigir la Oficina del Español en Madrid.

Ya lo predijo Georgie Dann. pic.twitter.com/eXVoQFPW9I — Javier Durán (@tortondo) 30 de junio de 2021

La detención de José Luis Moreno...

La Casa De Papel - Parte 5 pic.twitter.com/cgIBDE8JNq — Jon_ 🧐 (@JoniPod) 29 de junio de 2021

Detenido José Luis Moreno.Rockefeller sigue en paradero desconocido. pic.twitter.com/85kpZOBdni — Dios (@diostuitero) 29 de junio de 2021

Cuando Felipe VI firmó los indultos y algunos Twitteros comenzaron a llamarle "Felpudo VI"

Felpudo VI, social comunista bolivariano, cómplice del coletas y Perrosanche

República ya! pic.twitter.com/BZz1TfjnMv — ‏hiswe (@Hiswe_) 24 de junio de 2021

¿Qué será esto de Felpudo VI?.... LETIII, MIRA LO QUE ME ESTÁN LLAMANDO EN TUITER! pic.twitter.com/zvfs7hqe7P — Pasanospoco (@pasanospoco) 24 de junio de 2021

La pirámide azteca de Nacho Cano...

Nacho Cano inaugurando la pirámide de Hortaleza pic.twitter.com/m76zf8o2mf — gazpacho (@gazpachoblog) 16 de septiembre de 2021

Ayuso acudiendo a la inauguración del teatro de Nacho Cano. pic.twitter.com/GsVhUjgijS — Rule (@que_rule) 16 de septiembre de 2021

La historia del coma de Manel Monteagudo...

Manel Monteagudo mientras estaba en coma, pero le llamaban los colegas para ir de cañas. pic.twitter.com/ZpnWW9mtVK — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) 11 de noviembre de 2021

Manel despertando tras un coma de 35 años /

Yo despertando tras una siesta de 15 minutos pic.twitter.com/d3rRvry9V9 — Edgar Lledó (@edgar_lledo) 11 de noviembre de 2021

Pablo Casado y sus referencias a la energía solar...

La instalación fotovoltaica de la casa de Pablo Casado. pic.twitter.com/3KNAX7MaLg — FUMATRÓN 🏴‍☠️ (@Fumatron_U) 14 de noviembre de 2021

Pablo Casado aprovechando las últimas horas de luz antes de que se le apague el móvil. pic.twitter.com/jTEFBCDcSl — FUMATRÓN 🏴‍☠️ (@Fumatron_U) 14 de noviembre de 2021

Los tradicionales memes del sorteo de la lotería de Navidad

Hoy me toca el gordo si o si ! #LoteriaNavidad pic.twitter.com/zpX8Y23HwR — Tikis A Secas (@tikisasecas) 21 de diciembre de 2021

Las medias en cada casa las navidades de 2021...

Mi suegra echando gel hidroalcohólico a los invitados que llegan a la cena de Nochevieja. #MCJunior pic.twitter.com/g2Q7RWOsBs — CookieTriki (@cookietriki) 27 de diciembre de 2021

Yo evitando el COVID con todos los positivos en la oficina pic.twitter.com/wjYAiGIQDm — G E R (@gerardtena19) 17 de diciembre de 2021

El covid esperando la navidad y año nuevo pic.twitter.com/M02EqsRnyM — dami vinacur (@damivina) 23 de diciembre de 2021