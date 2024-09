"¿Os ha llamado ya el casero para bajaros el alquiler? Qué raro, a mí tampoco", los memes de la semana

"España es un país solidario y, en su mayor parte, el parque de vivienda en alquiler pertenece a propietarios particulares, a pequeños propietarios. Yo les pido que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social y que valoremos esas rentabilidades en términos sociales, que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles y españolas", estas declaraciones de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la han colocado en el centro de la diana de los memes en redes sociales. Su reclamo a la "solidaridad" de los caseros no ha sentado bien en X donde la mezcla entre la indignación y la mofa han centrado la conversación. "¿Os ha llamado ya vuestro casero para deciros que solidariamente os baja el alquiler? Qué raro, a mí tampoco", escribe @Pedro_Orteg, "Hay gente en España que no levanta el teléfono para decirle al casero que le arregle el termo por si le sienta mal y no le deja firmar un año más. Pero pidámosle solidaridad así en general a ver si nos vamos todos a la mierda", critica @garaS87 .

Alvise y el empresario de criptomonedas que asegura que le pagó 100.000 euros para la campaña del 9J ha sido otro de los temas calientes en la red social. Los usuarios de X han tirado de sarcasmo para atacar al ultra. "Alvise será recordado como ese político que prometió acabar con la corrupción y cometió un delito de corrupción ya antes de ser elegido. Menudo crack", se ríe @Doc_Hannibal, "Alvise sorteará el 100% de la condena que le caiga por corrupción entre todos sus seguidores", bromea @TirodeGraciah.

Tampoco se libra de la ironía tuitera la portada de la revista neerlandesa Privé protagonizada por las fotos de Juan Carlos I y la actriz Bárbara Rey en una terraza, mientras intercambian besos y abrazos. "Propongo la emisión de una moneda conmemorativa de Juan Carlos y Bárbara", escribe @Brantifasco

