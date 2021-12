¿No te ha tocado ni la pedrea? Twitter te trae tu premio de consolación

2021 no iba a ser diferente, una vez más los memes del sorteo de la Lotería de Navidad le han robado el protagonismo al Gordo en las redes sociales. Es tradición empezar el día 22 de diciembre con ilusión, con los niños de San Ildefonso de fondo cantando los premios en el Teatro Real, y este año, además, se trataba de un momento muy especial ya que el público podía volver a vivirlo en directo desde allí después de que en 2020 la asistencia se cancelara por la pandemia. En los últimos tiempos, también se ha convertido en algo típico de este día disfrutar de la creatividad de los internautas en Twitter que cada año se superan haciendo bromas y memes sobre el sorteo, los premios y que no les haya tocado (una vez más). Desde el que recurre a vídeos ironizando con celebrar que has ganado 20 euros, hasta lo que se crean su propia plantilla para "crearse" su propio décimo ganador.

Hemos recopilado los memes más graciosos en este tuitómetro para que, si no has ganado el gordo, al menos la risa sea tu premio de consolación.

Hoy me toca el gordo si o si ! #LoteriaNavidad pic.twitter.com/zpX8Y23HwR — Tikis A Secas (@tikisasecas) 21 de diciembre de 2021

Españoles a los que NO les ha tocado la lotería de Navidad:

"Por lo menos nos queda la salud"



La variante omicron: pic.twitter.com/NpaUskh7Yr — JuanFra (@JuanFraHernande) 22 de diciembre de 2021

Yo después de revisar mi décimo de lotería y ver que no me tocó nada pic.twitter.com/3CLBPJjkmR — 🍒Jo🍒 (@Angelessimon19) 22 de diciembre de 2021

"Doña Manolita" yendo a la estación de Atocha a recriminarle que haya vendido "El Gordo". #LoteriadeNavidad pic.twitter.com/hCx1FoSZcl — 𝙰𝚒𝚝𝚘𝚛 🎄 (@Aitordc17) 22 de diciembre de 2021

Doña Manolita mirando al lotero de Atocha que le ha quitado El Gordo pic.twitter.com/zu4gHDKaK2 — JotaEle® (@JL69) 22 de diciembre de 2021