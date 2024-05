Hace 21 años murió mi hijo... y ellos se manifiestan mintiendo

Me cuentan que hoy, justo hoy, 26 de mayo, el PP ha convocado una gran manifestación en Madrid para defender el Estado de Derecho. Si me leen Feijóo, Rajoy o el mismo Aznar espero que se acuerden de lo que pasó justo hace hoy 21 años… Como no creo que ese día esté en su memoria, se lo digo yo: murió mi hijo junto a sus 61 compañeros cuando venían de cumplir una misión internacional en Afganistán.

Allá fueron enviados por el Estado de Derecho que hoy van a reivindicar sin importarles que sus militares volaran hasta allí sin seguro y sin importarles que el avión que el Estado de Derecho les mandaba para regresar a su patria (otra palabra que hoy no dejarán de ensuciar) fuera una chatarra fruto de 7 subcontratas: el Yak-42.

Esos que hoy se manifiestan no se acuerdan o no quieren acordarse de qué día es hoy: el día en el que para mí y muchas otras familias se nos estrelló un avión en nuestras casas, el día en el que murió mi querido hijo

En nombre del Estado de Derecho falsificaron hasta 32 identificaciones y en nombre del Estado de Derecho nos dejaron sin un juicio digno en el que investigar y buscar responsables políticos y militares de tamaño desastre con resultado de 62 muertes. También en nombre del Estado de Derecho indultaron a los tres mal llamados médicos encargados de falsificar sus identificaciones.

Esos que hoy se manifiestan nunca hicieron ninguna concentración pidiendo que el Estado de Derecho investigara sus muertes o amparara a las familias. Esos que hoy se manifiestan no se acuerdan o no quieren acordarse de qué día es hoy: el día en el que para mí y muchas otras familias se nos estrelló un avión en nuestras casas, el día en el que murió mi querido hijo. Porque unos políticos que hoy estarán en esa manifestación corrompieron sus obligaciones en contra del Estado de Derecho por el que hoy no se cansarán de gritar.

Ellos se manifestarán mintiendo, de nuevo, a todos. Yo iré como cada año al cementerio a creerme que está ahí mi hijo enterrado, el que nunca se me entregó.

______________________

Paco Cardona es el padre de Francisco José Cardona, militar fallecido en el desastre del Yak 42 el 26 de mayo de 2003.