Alegrías y llantos en infoLibre

Ha sido una semana muy intensa para todos los que seguimos con interés la vida de infoLibre.

Quiero pensar, y pienso que no me equivoco, que infoLibre ha ido creciendo de forma que todos: dirección, redactores, colaboradores y socios y amigos de su Sociedad, formamos parte de una gran familia que ha ido creciendo año tras año. Aquello que empezó siendo un proyecto, con unos planteamientos muy simples, para buscar un diario libre que estuviera controlado únicamente por sus redactores y lectores, se ha convertido en una firme realidad.

Como lector y socio, infoLibre se convirtió hace tiempo en mi lectura de antes de dormir en que, leyendo a sus redactores y colaboradores, se me borran las neuras acumuladas por las estupideces que uno escucha en los medios “convencionales” durante el día. Estoy convencido de que sin infoLibre, necesitaría de grandes dosis de lorazepam para poder dormir muchas veces. Es increíble que los artículos que leo todas las noches me procuren esa tranquilidad de espíritu que me dice que no soy un bicho raro del universo y que gente con grandes capacidades de comunicación y escritura puedan reflejar de esta manera mis vivencias en forma tan perfecta.

¿Cómo ha podido infoLibre rodearse de gente de este calibre?, me pregunto. No quiero mencionar a nadie, para no dejarme en el tintero a los otros, pero alucino por darme cuenta de cómo ha podido ocurrir esto.

Además, me encanta leer los artículos de los socios en Librepensadores o en Plaza Pública, de gran interés la mayoría, y me encanta hacerles mis comentarios. También sé que, en cualquier momento, puedo expresar mis propias ideas, que infoLibre las acogerá y publicará sin problemas y que otros compañeros me las criticarán, aplaudirán o corregirán, creándose un auténtico hilo de debate y comunicación, “rara avis” en el mundo de “berridos” en el que se han convertido los medios de mayor difusión.

Es por esto que quiero considerar a infoLibre como una gran familia y que me siento ligado a todos sus miembros, enorgulleciéndome de que se me pudiera considerar parte de ese todo.

Las familias tienen sus momentos buenos y malos y, de todos ellos, si existe una auténtica dimensión afectiva, se sale con mayor fortaleza. No todo pueden ser risas, ni llantos.

En esta intensa semana hemos tenido parte de ambos.

Las alegrías

Salí del Ateneo el día 25N con el corazón emocionado. Un acto tan sencillo, emotivo, entrañable, en el que se demostró la fortaleza de este periodismo, no puede pasar desapercibido. Nos encontramos con personas de gran calibre, como Iñaki Gabilondo, ejemplo de periodismo comprometido y profesional, con Juan Diego Botto (de forma virtual) adalid del buen hacer en las artes escénicas y su compromiso social, con Ana Peleteiro, atleta comprometida con los derechos y valores igualitarios, con Sonia Jalda, luchadora durante la lacra que hemos pasado en nuestras residencias de ancianos y defensora del buen estar de nuestros mayores y con César Moya, premio a los socios y colaboradores de infoLibre, y en el que, de alguna forma, me he visto representado.

También he visto y oído a Jesús Maraña, peleando con su carraspera de garganta seca y emocionada, dirigiéndonos a todos las palabras sabias a que nos tiene acostumbrados y que para mí representan el espíritu de este diario.

Estos primeros premios infoLibre son un impulso para todo lo que este diario representa. Vemos reflejados en esos premios todo lo que muchos compartimos, en cuanto a los valores que pensamos deben sustentar este país. El buen hacer periodístico, las artes y la cultura, los valores igualitarios, la defensa de nuestros mayores y los valores participativos. ¡Ahí es nada!

La música, el ambiente creado, la camaradería, la alegría con que se vivió esta fiesta anuncian que esto es algo que va a tener un largo recorrido y que estos premios seguirán adelante y servirán para que anualmente constituya una fiesta para esta familia.

Solo una sombra que apareció al final del acto y que me hizo salir un tanto compungido: la ausencia de Almudena y Luis…

Las tristezas

Tan solo dos días después de esta cálida fiesta, tuvimos conocimiento del fallecimiento de nuestra querida compañera y promotora de este diario, Almudena.

Es el dolor atroz por la pérdida de una persona tan querida y admirada. El dolor de sus lectores y de los que se vieron defendidos por ella en su búsqueda de la Verdad, Justicia y Reparación para sus antepasados. La reivindicación personificada de los perdedores, de antes y de ahora, en sus libros, la sencillez y humildad, la entrega, la amistad y su alegría desbordante.

Como esa familia que es, infoLibre se ha volcado con ella estos días y sus redactores y colaboradores nos han dejado plena constancia de lo que muchos sentimos. Yo estoy seguro que Almudena seguirá siendo el barco insignia de este periódico y que los valores que nos ha transmitido en sus libros y artículos son y serán parte inseparable del quehacer de este periódico.

Las familias tienen sus momentos buenos y malos, las familias han de saber sobreponerse a los momentos malos y arropar con mucho mimo a los miembros que, en esos momentos, más lo están sufriendo. Esta familia debe, y sé que lo hará, arropar a nuestro querido Luis.

Debemos apoyar a Luis y ofrecerle nuestro cariño y amistad porque le queremos y le necesitamos, por ambas cosas, aunque pequemos de un cierto egoísmo. Necesitamos de sus palabras todas las semanas, que siga con nosotros cuando él considere que pueda hacerlo, cuando supere los primeros momentos en que el dolor, tal vez, no le permita sostener con tino esa pluma que garabatea sus pensamientos en una cuartilla, esos pensamientos que a muchos nos muestran una lucecita en este mundo de tinieblas.

Estoy seguro que Luis sabrá sobreponerse porque sabe que ella así lo hubiese querido y porque sabe que nos tiene a muchos detrás, queriéndole, leyéndole y admirándole por su buen hacer. ¡Ánimo, compañero y amigo!

___________

Ángel Viviente Core es coordinador general de Convocatoria Cívica