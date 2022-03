Feminismo es igualdad

El feminismo, según la Real Academia Española, es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. También es, dice la RAE, el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Y feminista es, según la Academia, ser partidario del feminismo. Desde la óptica del feminismo, desde mi modo de entender el mundo, está claro que también en el mundo de la ciencia es preciso un ejercicio de feminismo para romper los techos de cristal que aún ocultan a muchas científicas valiosísimas.

Desde que la pandemia irrumpió en nuestras vidas, los ácidos nucleicos ARN (ácido ribonucleico) o ADN (ácido desoxiribonucleico) se han convertido en palabras comunes en nuestro lenguaje diario. Detrás de estas palabras hay mujeres. El ADN es una molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos; su estructura es la de dos cadenas que se enrollan entre sí en forma de doble hélice. Tres hombres, Wilkins, Watson y Crick, recibieron en 1962 el Premio Nobel por el descubrimiento de la estructura del ADN. Pero este descubrimiento no habría sido posible sin el trabajo de Rosalind Franklin. Su Fotografía 51 fue imprescindible para entender las estructuras moleculares del ADN; con sus investigaciones también aportó luz sobre la estructura de los virus, algo fundamental para combatir las epidemias. Franklin falleció cuatro años antes de que Wilkins, Watson y Crick recibieran el Nobel por descubrir la estructura de doble hélice del ADN; no pudo obtener el reconocimiento que merecía.

En nuestros días, las vacunas contra la covid nos han descubierto rostros y nombres de mujeres en las que mirarnos. Tienen nombre de mujer las vacunas basadas en adenovirus contra la COVID-19. Sarah Gilbert, que lidera el equipo de la Universidad de Oxford y otros en los que destacan mujeres, ha trabajado en el desarrollo de vacunas. Hoy la conocemos por la creación y desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV2. Katalin Karikó y su equipo fueron las primeras en desarrollar vacunas basadas en ARN, con las que tratamos de salir de esta pandemia.

La profesión sanitaria, a la que pertenezco, está muy marcada por la presencia femenina, y continúa al alza, pese a las desigualdades en la trayectoria profesional. A un mismo nivel de formación es clara la presencia masculina en los puestos de responsabilidad y cargos de dirección, pero cada día son más las mujeres en las que mirarnos. En este 8 de marzo, y todos los días del año, no podemos dar ni un paso atrás en la lucha contra la desigualdad. Este desafío es cosa de ellas y ellos, porque sin ellos nunca alcanzaremos la igualdad. Debemos tirar unas de otras. También en política. La tarea de todas, en especial de las mujeres que estamos en política, es dar voz a muchas a las que no se las escucha por alto y claro que hablen. Estoy segura de que llegará un día en la ciencia y en la sanidad, también en el conjunto de los derechos de las mujeres y de las niñas, en los que esta lucha por la igualdad no sea necesaria.

Termino con un recuerdo y la expresión de mi solidaridad a las mujeres y niñas de Ucrania. No seremos libres mientras haya una sola mujer en el mundo que no lo sea. De eso va el feminismo, de impulsar el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.

Ana Prieto Nieto es diputada por Lugo y portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados