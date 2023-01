¡Hombres! Hablad

Cada día nos despertamos con una o dos noticias sobre mujeres asesinadas. También de sus hijos. Y los hombres, ¿qué hacen, que dicen, qué opinan? Las cifras son escalofriantes y los informativos, aterradores, pero yo no veo a ningún hombre alzando la bandera afirmando que no todos son iguales.

En las manifestaciones suele haber una mínima representación masculina, cosa que se agradece, pero realmente no veo ninguna marea de hombres diciendo que ellos no matan sino que respetan y cuidan a sus mujeres. A todas las mujeres. Es más, lo que sí se ve en la sociedad, en los bares, en el fútbol e incluso en los institutos, son hombres de todas las edades haciendo bromas machistas respecto a ellas.

La violencia machista y la violencia vicaria (maltratar o incluso asesinar a los hijos para hacer daño a la mujer) no va con ellos. Y es triste comprobar cómo a esos adictos a los bares, al fútbol o a cualquier reunión donde ellos están solos, se les añaden jovencitos de instituto que no dejan a sus parejas vestirse de según qué forma, que les controlan el móvil o las redes sociales.

Me niego a pensar que una parte de esos hombres no están de acuerdo con esas actitudes, pero ¿qué hacen?, ¿se manifiestan? No. ¿Escriben cartas al director protestando? NO. ¿Se agrupan para decir que se sienten avergonzados? No. Se callan y muchos de ellos en su interior piensan que somos unas pesadas, que estamos hablando todo el día de lo mismo, que no hay para tanto. Salvando a una minoría, repito, salvando a una minoría, somos muchos los que creemos que deberían tomar una actitud más activa de rechazo a la violencia.

Son capaces de gritar “No a la guerra” o “La vida de los negros importa”, “ que nos suban las pensiones” o “sanidad pública” pero son incapaces, visto lo visto, de tomar una actitud activa hacia todo tipo de violencia hacia las mujeres solamente por ser mujeres.

Cada día nos despertamos con una o dos noticias sobre mujeres asesinadas. También de sus hijos. Y los hombres, ¿qué hacen, que dicen, qué opinan?

Por si hay algún despistado que lea esto, le recuerdo que, en el 2022, 49 mujeres murieron asesinadas. Se registraron más de 162 mil denuncias por violencia machista, lo que significa una media de 446 diarias. Se dictaron 54.318 sentencias y el 70% de esos actos violentos son llevados a cabo por españoles. Hombres españoles. Tomen nota porque la ultraderecha saldrá en cualquier momento a decir que son inmigrantes. ¿Y acaso han visto ustedes a famosos de la tele, futbolistas, influencers, abogados o albañiles, policías o ingenieros protagonizando campañas contra la violencia machista?

Por mucho que hagamos las mujeres, si ellos no se implican es una batalla perdida.

Y otro dato que quizás sea de su interés: Desde 2013 han sido asesinados 47 niños y niñas, víctimas de violencia vicaria. Lo que significa, por si alguien no lo entiende, o no lo quiere entender, asesinados por sus padres para hacer daño a sus madres.

_______

Mercè Rivas Torres es editora, periodista y autora de Los sueños de Nassima y de Vidas en la galera.