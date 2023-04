¿A quién interesa la España Vaciada?

En la estupenda celebración del “cumple” de infoLibre del día 11 quedó clara, en las diversas intervenciones, la apuesta de este periódico, a lo largo de estos años, no solo por los grandes temas políticos y de ámbito general que nos afectan a todos, sino por la dedicación a problemas puntuales que aparentemente afectaban a una parte más reducida de la población. Todos estos problemas han tenido cabida, sin ningún tipo de limitación.

Y es a uno de estos "problemas particulares" al que quiero dedicar este artículo. Tal vez muchos no le den excesiva importancia, pero creo que afecta a la concepción global de un Estado que en teoría debe acoger a todos sus ciudadanos, cuidarlos y hacer que sus vidas sean más satisfactorias, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia. Todos tenemos los mismos derechos. Así lo dice la Constitución, tantas veces incumplida.

Se acercan las elecciones, en la Comunidad de Castilla y León, tan solo municipales esta vez. Pero da igual, los partidos se volcarán en promesas varias hacia la llamada España Vaciada, que llena la boca de muchos, pero que a la larga se queda en promesas incumplidas. La gente se va porque en esos pueblos pequeños se carece de toda ayuda para la subsistencia, como son el trabajo, los servicios sanitarios, las escuelas, la vivienda, el transporte, etc, etc ¿Cómo volverán aquí los jóvenes que marchan a estudiar a las ciudades ante esta perspectiva? Envejecimiento y vaciamiento, esa es la línea que marca el no desarrollo de estos pueblos.

Y ante este panorama ya se ha visto, por parte de algunos lobbys, la posibilidad de sacar partido de estos territorios empobrecidos, asolados por la despoblación y con grandes posibilidades de beneficios, sin tener en cuenta las necesidades reales para un desarrollo real que cambie la línea de degradación que comenzó hace muchos años. Muy agradecidos han de estar sus pobladores por las acciones de gobierno de los que, amparados por el desconocimiento, la incultura, la Iglesia y el caciquismo, han conseguido ganar las elecciones año tras año. Son los mismos que siguen ahí, con sus promesas vacías y que, de no pararles, repetirán en los pueblos de Castilla y León el 28M.

Las materias primas de esta Comunidad son el suelo, el viento y el sol, pero las políticas ultraliberales se apresuran a expoliarlas en su beneficio, independientemente de su utilidad para las poblaciones, y ello con la connivencia de las políticas institucionales en Comunidad, Diputaciones y Ayuntamientos.

Las mismas empresas que expoliaron las energías fósiles, ahora utilizando la llamada "transición energética", se visten de verde para colonizar viento y sol, con un desarrollo hiperproductivista al objeto de conseguir el máximo beneficio.

El suelo ya está hipercolonizado en manos de macrogranjas que, creando exiguos puestos de trabajo, degradan las escasas fuentes de riqueza como las aguas, la contaminación por metano y CO2 y el turismo. Ya hay zonas en las que la contaminación por nitritos y nitratos hace imposible el uso del agua para su bebida, cocinar e incluso regar las huertas, teniendo que recurrirse a camiones cisterna que las abastecen. Esta Comunidad es líder en explotaciones de porcino en la UE, doblando los cerdos al número de habitantes.

Los partidos se volcarán en promesas varias hacia la llamada España Vaciada, que llena la boca de muchos, pero que a la larga se queda en promesas incumplidas

Segovia y Soria son provincias especialmente afectadas por esa destrucción medioambiental que absorbe dineros de la PAC (Política Agraria Comunitaria) y que el poderoso gremio-lobby del porcino (que no tiene nada que ver con la tradicional ganadería extensiva) enmascara, bajo el término de “concentración para lograr viabilidad”, la cobertura lingüístico-política de quienes ahí gobiernan (PP & Vox) y las tibias reflexiones del PSOE.

Pero las grandes empresas y lobbys no cejan en su interés por la explotación de territorios que consideran vírgenes para sus intereses económicos y así más recientemente ha aparecido el proyecto de ERIMSA (Explotaciones de Rocas Industriales y Minerales) que propone una explotación a cielo abierto de mineral de cuarzo en una zona del Nordeste de Segovia poblada por algo más de 700 personas (2.785 Ha para un recurso explotable de 1.685 Ha) que supondría enormes impactos en un territorio que afecta a la zona del río Duratón.

El pasado día 6 de abril se realizó, en Cerezo de Abajo (Segovia), la concentración de unos cientos de personas en rechazo del proyecto de ERIMSA (filial de la noruega ELKEM) destinado a exportar ese mineral. Desde Segovia ya se ha iniciado la recogida pública de alegaciones al estudio de impacto ambiental, alegaciones dirigidas a la Junta de Castilla y León.

De la gravedad del tema se han hecho eco diversas plataformas digitales, periódicos y la organización Ecologistas en Acción, además de algunas organizaciones políticas presentes en Segovia.

Este es el contenido de las Alegaciones:

1- Impacto en suelos y agricultura, porque cribado y extracción destruirían la estructura del suelo y alterarían sus propiedades, que son básicas para la producción agrícola.

2- Impacto en el turismo rural, con el perjuicio para negocios establecidos con grandes inversiones públicas y privadas.

3- Impactos en la salud de las personas, porque se contemplan excavaciones a solo 45 metros de algunos núcleos urbanos y abundante tráfico de vehículos pesados por carreteras y caminos rurales.

4- Impactos en ríos, especialmente el Duratón (incluido en la red europea de conservación Natura 2000). La explotación minera en una banda de 25 m a los lados del cauce deteriorará la calidad de sus aguas, atentará contra su fauna autóctona y afectará a ríos tributarios del Duratón.

5- Impacto sobre el paisaje, porque las minas a cielo abierto (como la que se proyecta) modifican el manto vegetal, los cultivos y zonas arboladas.

El próximo 28 de mayo habrá elecciones municipales también en esta Comunidad, veremos los resultados en una Comunidad ideológicamente muy conservadora, líder en despoblación, y en la que, más allá de la “propaganda política electoral”, se evidencia que para ciertos políticos sobra la gente, porque la gente tiene necesidades laborales, sanitarias, educativas, culturales… y por tanto necesita más, mucho más, que los cerdos, el sol y los suelos. Es puro terreno abierto a los grandes beneficios y es un territorio en el que se auguran muy leves resistencias a sus planes.

Sería necesaria una acción contundente en defensa de las necesidades reales de sus gentes y para ello una labor de concienciación y de información a través de todos aquellos medios que consideren que esto es un atentado añadido a todos los ya realizados en una España que no ha sido vaciada, sino que ha sido expoliada. La famosa España Expoliada.

-------------------------------------------------------

Angel Viviente Core es coordinador general de Convocatoria Cívica y Acacio Puig es activista y artista plástico.