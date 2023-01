Juanma Moreno y sus contratos basura para los sanitarios

Juanma Moreno en Andalucía, al igual que Ayuso en Madrid, tiene muy clara la estrategia del PP: bajar impuestos a los millonarios y destrozar cada día más los servicios públicos, para favorecer el negocio de lo privado.

Fundamentalmente lo hacen en sanidad. Así la mitad de los centros de urgencia de Atención Primaria en Madrid con Ayuso funcionaron sin médicos durante el último fin de semana. ¿Cómo puede funcionar un centro de salud sin médicos? ¿Alguien sensato puede entenderlo?

En Andalucía, por su parte, Moreno Bonilla está ofreciendo contratos basura a los sanitarios, muchos de ellos de entre 5 a 15 días, incluso a una enfermera de Huelva le ofertó uno por cuatro días

Un sanitario me explicaba que le habían ofrecido una plaza en Málaga, pero que como él venía de fuera de la provincia, tendría que alquilar una casa, pagando además una fianza y que para un contrato muy corto le resultaba imposible aceptarlo porque perdería dinero. Seguía esperando un contrato digno.

Mientras tanto el presidente andaluz dice una y otra vez que faltan médicos, médicas, sanitarios y sanitarias en Andalucía. ¿Cómo no van a faltar con estos contratos basura que les está ofreciendo? Y esto provoca que muchos de nuestros sanitarios se estén marchando a otras Comunidades e incluso a otros países con más estabilidad laboral y mejores sueldos.

Juanma Moreno alardeaba no hace mucho en el Parlamento de que no habría más contratos de pocos días en la sanidad andaluza, pero esta ha sido otra de las muchas mentiras del presidente andaluz.

Estas navidades el presidente andaluz “premió” a los sanitarios con un recorte de sus pagas, no les pago ni guardias, ni productividad en diciembre, alegando un problema de “reclasificación presupuestaria” sin dar explicaciones y sin dar la cara.

Por otra parte, miles de andaluces llevan meses esperando que la Junta publique los listados del corte de la Oferta de Empleo Público 2021 en el Servicio Andaluz de Salud. Los sindicatos han denunciado esta situación y recuerdan que Juanma Moreno se comprometió a que la situación se solucionara antes de acabar 2022 con la publicación de las listas provisionales, pero ha vuelto a mentir, con lo que no descartan movilizaciones. Esto supone una falta de respeto para estos miles de personas que difícilmente pueden planificar así su vida.

Pero no ha sido el único incumplimiento de Juanma Moreno. Estas navidades el presidente andaluz “premió” a los sanitarios con un recorte de sus pagas, no les pago ni guardias, ni productividad en diciembre, alegando un problema de “reclasificación presupuestaria” sin dar explicaciones y sin dar la cara. Eso sí, estos días les ha mandado a todos estos trabajadores un calendario de propaganda de la Junta de Andalucía. Como me decía el otro día un trabajador: “Menos calendarios y más pagarnos lo que nos debe”.

El presidente andaluz sigue atacando a la sanidad pública. No solo ha empeorado las condiciones materiales de los centros de salud y de los hospitales, sino también ha empeorado a conciencia las condiciones laborales del personal sanitario.

No quiero olvidar abordar una última cuestión, que es el problema de las ambulancias en Andalucía. Hace unos días conocíamos la noticia de que un bebé de seis meses que se estaba asfixiando esperó 7 horas para ser trasladado en ambulancia desde Ronda hasta Málaga. No es un hecho aislado. Urge mejorar el servicio de ambulancias de Andalucía, pero el Presidente andaluz no hace nada al respecto.

El portavoz socialista en el Parlamento Andaluz y secretario general del PSOE-Andalucía, Juan Espadas, ante esta caótica situación, ha dejado muy claro que no va a cesar en su apoyo a la sanidad pública y en defender a su personal sanitario y de gestión y servicios.

Moreno Bonilla tiene muy claro que de mayor quiere ser como Ayuso, a ambos les importa muy poco la salud de los andaluces y de los madrileños, sólo están interesados en favorecer el negocio de la privada a costa de desmantelar la sanidad pública.

Miguel Ángel Heredia Díaz es portavoz de Hacienda, Portavoz Adjunto de la Dirección del Grupo Socialista en el Senado y Senador del PSOE por Málaga.