El mitin y el BOE

Existen muchos perfiles políticos, pero hay dos que son muy claros:

Están esos políticos y políticas que se suben a un escenario y micro en mano denuncian los problemas existentes pero no cuentan sus posibles soluciones, ni se preocupan de buscarlas. Se las exigen a otros.

Y están quienes ante un problema tratan de buscar soluciones reales, factibles y eficaces. Al menos buscan y plantean posibles soluciones.

Pero hay un tercer tipo. Es el caso de esos políticos y políticas que aun teniendo capacidad de gestión y de decisión para poder buscar soluciones a los problemas, prefieren el mitin, las excusas y las acusaciones frente al Ministerio, el BOE y la negociación.

Este último tipo de políticos, además, tiene otra característica, y es que no se equivocan nunca ni son responsables de los problemas. Aquí algunos ejemplos:

Si surge un problema con la energía y sus elevados precios, es por culpa de unas empresas energéticas crueles. Y evidentemente, porque su socio de gobierno les impide tomar medidas.

Pero mientras unos se quedan en la descalificación y en justificar su incapacidad, otros aprueban un impuesto para las grandes energéticas y la banca por haber obtenido unos ingresos extraordinarios por la guerra de Ucrania.

Si surge un problema por el alza en los precios de los alimentos, es porque hay empresarios despiadados. Y, evidentemente, porque su socio de gobierno les impide tomar medidas.

Mientras unos siguen señalando culpables y buscando excusas, los socialistas preferimos buscar soluciones

Pero mientras unos se quedan en señalar culpables y en justificar su incapacidad, otros bajan el IVA de los alimentos, eliminan los impuestos de la factura de la luz y el gas o aprueban un cheque de 200 euros para las familias que se ven más afectadas por el alza de los precios.

Si aprueban una norma que tiene los efectos contrarios a los que buscaban, los responsables son los jueces, que no aplican adecuadamente la ley. Y si este hecho pasa de ser algo puntual a convertirse en un problema social, pues entonces la culpa no solo es de los jueces sino también de otros ministerios que no revisaron la norma como debieron.

Mientras unos siguen señalando culpables y buscando excusas, los socialistas preferimos buscar soluciones. Y esa posible solución la presentamos en el Congreso, la hacemos pública para que se conozca y se estudie y buscamos el acuerdo con una propuesta clara sobre la mesa.

Otros, sin embargo, siguen con las excusas y los eslóganes. Pero con excusas y eslóganes ni se resuelven los problemas ni se puede negociar. Hace falta una propuesta y esa propuesta aún la estamos esperando. Porque hay quien prefiere el mitin al BOE.

_____________________

Felipe Sicilia es diputado del PSOE por Jaén.