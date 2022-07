El "moderado" Juanma Moreno no crea empleo, crea paro

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a conseguir un récord de empleo en España, pese a la guerra, pese a la inflación y pese a las mentiras de Feijóo. Un récord que contrasta con el importante aumento del paro en Andalucía. ¿Pensará Moreno Bonilla que los resultados electorales le permiten estar tirado a la bartola, no hacer absolutamente nada y abandonar a Andalucía a su suerte?

En España se ha reducido de forma importante el paro en junio; 42.409 parados menos. De esta forma, el paro registrado se mantiene en el nivel más bajo desde octubre de 2008. El desempleo baja en todas las Comunidades Autónomas, excepto en Andalucía, donde aumenta en 6.345 personas, hasta un total de 764.802 parados.

Sr. Moreno Bonilla: ¿que Andalucía sea la única Comunidad donde crece el paro forma parte de su supuesto “milagro económico”? ¿Si los datos son positivos en toda España, por qué no lo son en Andalucía?

Pero no queda aquí la cosa. La creación de empleo se ha acelerado en España gracias a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, con 115.607 afiliados más a la Seguridad Social en junio, el tercer mayor incremento para ese mes y donde se vuelve a marcar una cifra récord con 20,3 millones de trabajadores. Sin embargo, en Andalucía baja, la afiliación se reduce en 19.358 personas.

¿Cómo explica el “moderado” Juanma Moreno esta importante bajada en el número de afiliados a la Seguridad Social? ¿Cómo explica que mientras en España se baten cifras récord en creación de empleo, Andalucía es líder en paro?

El presidente andaluz parece estar más preocupado por hacerse fotos con Feijóo que por crear empleo y dar esperanza a los jóvenes, a las mujeres o a los parados de larga duración. Su prioridad no es sacar a Andalucía de la crisis.

El presidente Pedro Sánchez sí está preocupado por los problemas reales de la gente, entre los cuales el empleo es la prioridad. En este sentido, los datos de junio señalan que se mantiene el dinamismo del mercado laboral de más y mejor empleo. Hay que destacar que en junio se ha batido otro récord de contratos indefinidos, han sido 783.595 contratos, más de un 44% del total. Destaca especialmente la mejora de las condiciones entre los jóvenes, que pasan de un 37% de indefinidos al 64%.

¿Y por qué se produce esta diferencia? ¿Por qué con el Gobierno de Pedro Sánchez se crea empleo y con el de Moreno Bonilla aumentan los parados? La razón hay que buscarla en que mientras con el primero se están movilizando todos los recursos para generar empleo, entre ellos los miles de millones de fondos europeos, hay un diálogo permanente con sindicatos y empresarios y se ha aprobado una reforma laboral que mejora las condiciones de los trabajadores, con Moreno Bonilla no hay nada de esto.

Para empezar, el “moderado” Juanma Moreno ha dejado sin invertir 1.500 millones de euros para empleo en los últimos tres años. Estamos hablando de no ejecutar lo que se contemplaba en presupuestos para planes de apoyo a autónomos e incentivos a la contratación, para programas de empleabilidad y para planes de empleo para los Ayuntamientos. Son datos oficiales de la oficina de control presupuestario del propio gobierno andaluz.

También hay que señalar el escaso nivel de ejecución de los fondos europeos. Andalucía ha sido la región que más fondos europeos ha recibido, pero Moreno Bonilla no sabe o no quiere ejecutarlos. Una enorme oportunidad perdida para crear empleo.

Hay muchas familias andaluzas en paro por el desinterés o la incapacidad del presidente andaluz del PP. Hay dinero para crear empleo, pero no quiere crearlo. Los datos reales, los de la estadística oficial, los que no pasan por la factoría de publicidad y propaganda del “moderado” Juanma Moreno son nefastos: Andalucía es la única Comunidad donde no se crea empleo, sino más paro.

Miguel Ángel Heredia Díaz es portavoz de Hacienda y Senador del PSOE por Málaga