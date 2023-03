Sr. Moreno Bonilla, sus recortes sanitarios afectan gravemente a la salud

Juanma Moreno basó su campaña electoral en la defensa de la sanidad pública, pero mintió. La está destrozando y poniendo en riesgo la salud de los andaluces y andaluzas. Recorta la sanidad pública y deriva millones de euros para que algunos desde la privada hagan un próspero negocio con nuestra salud.

243 millones destinados a contratos a dedo, sin control y con dudosa legalidad a centros y hospitales privados; un millón de pacientes derivados a la privada en 2022, cinco veces más de lo presupuestado; incluso becas sanitarias desde 2020 para un centro privado de Madrid financiadas con dinero de la sanidad pública andaluza.

Con el PP sobra dinero para destinar a la privada, pero se escatima dinero cuando se trata de aplicar tratamientos a pacientes. Tal es el caso recientemente conocido a través de los medios de comunicación de un bebé malagueño con una enfermedad genética neurodegenerativa muy grave, una atrofia muscular espinal, cuya mejora tenía un coste farmacéutico de 1,9 millones, pero ante el elevado coste del tratamiento, el Gobierno de Moreno Bonilla ha estado más de un mes mareando la perdiz para no aplicarlo.

La prueba del talón es un cribado neonatal que ha detectado en Andalucía miles de casos de enfermedades poco frecuentes, pero que pueden afectar a la calidad de vida de los bebés. Gracias a esta prueba se puede actuar médicamente de forma inmediata sobre el bebé para curar o mejorar diversas enfermedades como la citada atrofia muscular espinal.

El citado caso fue atendido por dos profesionales sanitarias, que ya habían realizado la prueba del talón a más de 30.000 recién nacidos gracias a un pionero proyecto de investigación que ellas lideraban. Es decir, estaban más que sobradamente preparadas y reconocidas por el sector sanitario e investigador. Ellas sabían perfectamente la importancia de la inmediatez en el tratamiento del bebé, porque cada día sin tratamiento perdía motoneuronas y ello tendría consecuencias negativas en el futuro.

Pero pasaron días y semanas. Hubo más de 10 correos enviados a los responsables sanitarios del Gobierno de Moreno Bonilla urgiendo a la aplicación de la terapia génica con la advertencia de que el tiempo jugaba en contra, pero no hubo respuesta. Hasta que al final, y ante las presiones de la familia y de una asociación de pacientes, terminaron aplicándolo, pero la tardanza podría haber provocado que el bebé haya quedado con secuelas.

Y la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿por qué no se aplicó antes el medicamento? ¿Había algún problema? No, no lo había, puesto que ya se había utilizado más de una quincena de veces en España antes de emplearlo para este bebé malagueño. De hecho, la Agencia Española del Medicamento lo aprobó en diciembre de 2021, se comercializa en España y está incluido dentro del Sistema Nacional de Salud. ¿Sr. Moreno Bonilla: entonces cuál era el problema? ¿Por qué no se aplicó de inmediato? ¿El problema era solo el precio? ¿Hay dinero para destinar a la privada, pero no lo hay para aplicar estos tratamientos en la sanidad pública?

Sr. Juanma Moreno: ¿se ha puesto por un momento en la piel de esa familia? ¿Ha pensando en el dolor y la ansiedad que habrán pasado esos padres? ¿Ha reflexionado sobre los nervios y la impotencia que habrán soportado los sanitarios que se desvivían por aplicar cuanto antes la medicación a ese bebé? Más de un mes esperando.

Pero el caso de este bebé no acabó aquí, sino que ha tenido repercusiones directas sobre las profesionales sanitarias que detectaron la enfermedad genética y solicitaron el tratamiento. Así, la doctora responsable del cribado neonatal fue apartada y trasladada por el Servicio Andaluz de Salud por presuntas “irregularidades”. A pesar del apoyo que recibió de cuatro Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Raras; de una treintena de pediatras del Hospital Materno Infantil de Málaga; de 40 médicos jubilados del Hospital Regional; de 15 investigadores y científicos; de Sociedades Médicas y Científicas o personalidades como Federico Mayor Zaragoza o Magdalena Ugarte. ¿Todos estaban equivocados, Sr. Moreno Bonilla, menos los responsables de salud de su Gobierno?

Además, desde el Servicio Andaluz de Salud llevaron a estas profesionales sanitarias a la Fiscalía, dañando su imagen profesional, aunque la causa fue archivada de inmediato. Sr. Moreno Bonilla: ¿por qué se ha tratado así a estas sanitarias? ¿Cuál ha sido su error? ¿No será por haber aplicado un tratamiento tan caro? ¿Es que acaso su Gobierno pretende coartar la libertad de los profesionales sanitarios en Andalucía a la hora de decidir qué medicación es la más adecuada? Estaría bien conocer la respuesta.

El caso de este bebé ha salido a la luz, pero ¿cuántos más casos hay en Andalucía donde no se están aplicando los tratamientos adecuados por su elevado coste a consecuencia de los recortes en la sanidad pública y no nos estamos enterando? ¿Adónde nos están llevando, Sr. Moreno Bonilla?

Miguel Ángel Heredia Díaz es portavoz de Hacienda y Senador del PSOE por Málaga