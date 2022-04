¿No es posible en España una serie sobre su guerra?

Los autores de Antidisturbios, una serie que gozó del muy crecido interés del público en nuestro país, tenían pensado nada menos que preparar otra sobre la Guerra de España, un asunto no solo pendiente en la formación de varias generaciones de jóvenes estudiantes sino en el cine de ese formato en España, con muy pocas películas dignas que hayan tocado episodios de ese conflicto armado, el hecho más sobresaliente y trágico de nuestro país a lo largo de toda su historia.

Nos hemos enterado por VerTele de que Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña no sólo no tendrán la posibilidad de hacer una segunda temporada de su exitosa serie, sino que la prevista sobre la Guerra Civil ha sido cancelada. El proyecto había sido anunciado hace algo más de un año, pero ni siquiera se ha llegado a un inicio de rodaje, acaso porque el guion no fuera el que Movistar+, la productora, hubiera deseado.

Es lo que se podría pensar a falta de explicaciones por parte de la citada plataforma. Fuentes externas a la misma apuntan a motivaciones políticas, teniendo en cuenta el asunto de la serie, algo que ya se dijo a propósito de las series Antidisturbios y Reyes de la noche, que no han podido tener una segunda temporada a pesar del éxito de la primera. Algunos cómicos de la segunda —según la citada fuente de información— han hablado incluso de “censura ultraderechista”.

Son de recordar las declaraciones que en su día manifestó Rodrigo Sorogoyen a propósito de la Guerra de España como fuente de creación cinematográfica: “La Guerra Civil me fascina como acontecimiento desde hace mucho tiempo. Un conflicto que ha marcado trágicamente el devenir de nuestra historia y que lamentablemente no se estudiaba cuando éramos escolares. Un conflicto que arrasó de distintas maneras a millones de inocentes y a un país entero”.

Parece que no es posible por ahora hacer una serie en España sobre su guerra, transcurridos más de ochenta años desde su desenlace, pero lo peor es pensar que no avanzamos últimamente para que eso sea posible, sino más bien al contrario

En palabras del cineasta, su idea sobre la serie sería crear una ficción capaz de “emocionar al espectador, intentando entender a nuestros personajes, a nuestra sociedad pasada y presente y, por lo tanto, los tiempos en los que ahora nos encontramos”. La honestidad, rigor y humanidad con la que Sorogoyen e Isabel Peña iban a acometer el proyecto no va a ser posible, quizá porque hace un año la ultraderecha española no formaba parte aún de ningún gobierno autonómico y hoy, con su acceso al de Castilla y León, se ha proyectado en apoyo imprescindible para que el Partido Popular vuelva a gobernar en España.

A la vista de esa cancelación y el crecimiento de la extrema derecha en las urnas, es como si estuviéramos asistiendo, a medida que pasan los años, a lo contrario de lo que hubiera sido el lógico discurrir de una joven democracia en condiciones normales de desarrollo: en lugar de consolidarse, se degrada, y como consecuencia, en lugar de acometer proyectos cinematográficos como el que comentamos, en pro de nuestra memoria democrática, lo que tenemos son trabas o cancelaciones.

___________________

Félix Población es periodista y escritor