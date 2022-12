No le aplicaría yo este calificativo, que he leído hace un rato en las redes (Tonto del bulo), a quienes hacen uso y abuso de la patraña y se mueven, más que por un estúpido afán de protagonismo, por el odio político o cualquier otro con tal de causar daño. No lo aplicaría porque esos son los que con su proliferación e incidencia pueden ser más perjudiciales para el mantenimiento y buena salud de una sociedad cívica y democrática.

