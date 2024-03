El 52% de los españoles cree que la escuela actual es peor que la de antes, según un estudio

Más de la mitad de los españoles (un 52%) cree que la escuela de ahora es peor que la de antes (frente a un 48% que piensa lo contrario) mientras que un 55% opina que los estudiantes salen peor preparados (frente al 45%), según se desprende de la I Encuesta de Percepción Social de la Innovación Educativa que ha presentado este jueves Fundación Cotec.

Un 74% piensa además que hay alumnos que no quieren estar en la escuela y dificultan el aprendizaje de los demás y otro 74% opina que ahora no hay disciplina ni respeto por el profesor, según se desprende del estudio, realizado en colaboración con la agencia 40dB, para el que se han llevado a cabo más de 7.000 entrevistas a personas de 16 años y más, realizadas entre marzo y abril de 2023.

A la hora de hacer este estudio, se ha preguntado a los encuestados en qué falla la educación, a lo que principalmente han respondido que no se forma adecuadamente en habilidades sociales (54%), que no se enseña lo fundamental (48%) y que no forma adecuadamente para ejercer una ciudadanía responsable (45%).

En ese contexto, las respuestas de los encuestados sugieren "posibles soluciones" ya que se muestran mayoritariamente a favor de aplicar una innovación al sistema educativo para realizar una transformación urgente (75%), aumentar los presupuestos (88%, del cual un 56% --49% del total-- estaría dispuesto a pagar más impuestos para que sucediera) y de innovar en metodologías de enseñanza (73%).

Innovación, tecnología y calidad

La gran mayoría de encuestados también cree que el desarrollo tecnológico y su entrada en la escuela es sinónimo de innovación (77%) y de mejora en la calidad educativa (70%). Un 61% considera además que, "a más innovación, más calidad", como ha destacado Fundación Cotec.

La población, no obstante, también percibe los riesgos de la innovación tecnológica: un 66% opina que los modelos educativos digitales excluyen a parte del alumnado, principalmente porque en algunos hogares no hay suficientes dispositivos electrónicos (así lo cree el 80%).

Casi la mitad de los encuestados (48%) cree que la innovación educativa, en general, aumenta las desigualdades, y el 88% dice que solo funciona cuando la comparte toda la comunidad educativa (profesores, familias y alumnos).

En este sentido, la digitalización también se percibe como una forma de exclusión. El 65,5% de los españoles opina de esta manera principalmente porque en algunos hogares no hay suficientes equipos tecnológicos (80%). El 47,5% de los españoles cree además que la innovación educativa es un factor que aumenta las desigualdades.

Desigualdad y educación

Para Fundación Cotec, es "sorprendente" la percepción que tiene la población sobre cómo condiciona el acceso a la educación el origen socioeconómico del alumnado. El 40% de los españoles piensa que algunos colectivos vulnerables ni siquiera acceden a la etapa de educación obligatoria y un 30% cree que, cuando sí acceden, no tienen garantizado un aprendizaje de calidad.

Reducir el fracaso escolar y el abandono educativo temprano es, a juicio de los encuestados, lo primero que debe mejorar en el sistema educativo (para el 58%), mientras que reducir los niveles de repetición de curso (14%) aparece en la última de las doce posiciones sugeridas. "De nuevo sorprende que haya 44 puntos porcentuales de distancia entre dos fenómenos tan estrechamente relacionados como la repetición y el fracaso escolar", según ha destacado la organización.

A la hora de escoger colegio para sus hijos, de una lista de 16 factores los españoles eligen como los más determinantes la calidad del profesorado (bastante o muy importante para el 92% de entrevistados), la atención a las necesidades de aprendizaje (90%) y el proyecto educativo del centro (89%). Lo que menos les importa, dicen, es el perfil del resto de familias que acuden al colegio (53%), que el ideario sea laico o religioso (58%) y la oferta de extraescolares (60%).

Más del 90% cree que tener buenos profesores y el esfuerzo personal son los elementos cruciales para el éxito académico de los estudiantes. La titularidad del centro --que sea público o privado/concertado-- no se percibe como factor relevante (solo un 40% piensa lo contrario).

Diferencias entre territorios

Organizaciones piden una escuela pública laica: "La religión debe practicarse en el ámbito privado" Ver más

Por CC.AA, dos comunidades autónomas "destacan por su visión positiva de la escuela actual", según el estudio: Navarra (donde el 60% cree allí que la escuela es mejor que antes) y País Vasco (con un 58%). La visión más negativa se da en Aragón (solo el 39% cree que la escuela ha mejorado), con más de 20 puntos porcentuales de diferencia con Navarra.

Todos los territorios coinciden en valorar la escuela pública como elemento que favorece obtener buenos resultados académicos por encima de la escuela privada/concertada (55% frente a 39%), de manera más clara en Andalucía (61%), La Rioja (61%) y Extremadura (60%). La Comunidad de Madrid es la que mejor percibe a la escuela privada/concertada como factor que facilita buenos resultados (45%), pero también por detrás de la pública (54%).

La encuesta muestra por último que los profesionales de la educación tienen una percepción más positiva de la escuela actual, si bien coinciden con el resto de la población en que el nivel de preparación del alumnado ha bajado, como concluye el estudio.