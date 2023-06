El 60% de los responsables de empresas de Madrid y Valencia suspenden en "mérito y capacidad"

El 60% de los máximos responsables de las 43 empresas públicas de la Comunidad de Madrid y de la Comunitat Valenciana no está preparado para ocupar su cargo. Así lo ha desvelado una investigación llevada a cabo por la organización Hay Derecho que lleva por título El Dadómetro. Según el estudio, más de la mitad de los dirigentes públicos suspenden en "capacidad y mérito" para dirigir las entidades. Para obtener la puntuación se ha analizado su formación académica, la experiencia profesional general y específica del sector que dirigen, el tiempo en el puesto y su vinculación política.

Hay Derecho es una organización sin ánimo de lucro que lucha por la defensa del Estado de derecho y contra la corrupción. Su investigación remarca que estos dirigentes gestionan presupuestos medios de 184 millones de euros de dinero público, y cuentan con salarios de hasta 220.000 euros anuales, a pesar de que "probablemente la mayoría no pasaría el corte para un puesto similar en el sector privado", señala Elisa de la Nuez, secretaria general de la plataforma y directora de la investigación.

La investigación usa los datos entre 2012 y 2022, señalando que los perfiles de los máximos responsables mejoran cuando los gobiernos no tienen mayoría absoluta.

Otra característica a destacar es la fuerte rotación en los puestos de trabajo: se observa que los nombramientos van ligados a los ciclos políticos y no a los resultados de gestión. De hecho, en las empresas de sectores clave como el transporte, medios de comunicación o finanzas hay fuertes niveles de rotación: dos entidades de estos sectores han tenido seis y siete responsables en un periodo de 10 años.

Las entidades públicas que cuentan con normativa de selección tienden a seleccionar candidatos con una trayectoria profesional más larga, pero no con mayor experiencia de gestión.

En el tema de la transparencia, según El Dadómetro, el 86% de las empresas públicas analizadas incumplen al menos una de las obligaciones legales de transparencia, como la publicación de la información contable o datos del máximo responsable (como su nombre o su trayectoria profesional): el currículum del máximo responsable (el 77% de los CV de los directivos de Madrid no están disponibles) o los salarios de sus altos cargos (en el caso de la Comunidad Valenciana, el 47% de los sueldos de los directores públicos no están publicados) son datos que no suelen publicar. En la Comunitat Valenciana sólo 6 entidades cumplen con la Ley de Transparencia y en la Comunidad de Madrid, ninguna.

"Desde Hay Derecho creemos que es necesario aplicar protocolos que aseguren la publicación activa y accesible a toda la información, establecer un modelo de CV normalizado para los directivos del sector público y responsabilizar al máximo directivo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia", señala De La Nuez.

El Aeropuerto de Castellón: nadie con un perfil adecuado

Su informe cuenta con varios ejemplos. En el caso de la Comunitat Valenciana, destaca el Aeropuerto de Castellón, donde ninguno de los máximos responsables tiene un perfil adecuado.

El primer responsable en cuestión es Joan Serafí Bernat Martí, licenciado en Geografía e Historia y doctorado en Historia. Cuenta con 26 años de experiencia laboral como profesor universitario, pero sin experiencia en la materia. En 2020 fue cesado por problemas de gestión, sustituido por Blanca Marín Ferreiro, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y una titulación de posgrado vinculada con sus tareas directivas. Cuenta con 33 años de experiencia profesional y 24 de gestión. Pero en urbanismo, no con la gestión aeroportuaria.

El Consorcio madrileño, con siete directivos en diez años

En el caso de la Comunidad de Madrid destaca el Consorcio Regional de Transportes, el cual ha tenido siete directivos en diez años, de los cuales sólo dos tienen un perfil con una nota superior a cinco en "capacidad y mérito".

Esta es la entidad analizada con mayor presupuesto de la Comunidad de Madrid: en 2021 gestionó 2.442.999.581 euros y contó con 153 empleados.

El máximo responsable, con el cargo de director gerente, tiene un sueldo anual de 97.277 euros, según los últimos datos disponibles. Silvia Roldán, y Luis Martínez Valencia son los que presentan perfiles más idóneos, puesto que ambos son ingenieros con experiencia en materia y en gestión.

Jesús Valverde Bocanegra es gemólogo, aunque cuenta con un Máster en Dirección de Empresas. Tuvo experiencia de director general de Infraestructuras y Servicios durante 3 años y Viceconsejero de Obras Públicas y Urbanismo durante 2 años. En segundo lugar, Alfonso Sánchez Vicente, es ingeniero de Caminos y con un máster en Dirección General. Cuenta con 14 años de experiencia en la materia y 2 años de experiencia de gestión en infraestructuras. Finalmente, José Luis Fernández Quejo tiene una larga experiencia como consejero de la entidad, pero no posee experiencia en la materia en el ámbito privado, ni experiencia de gestión ni titulación superior; solamente en política, ya que fue alcalde de San Lorenzo del Escorial y diputado en la Asamblea de Madrid.