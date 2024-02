Ábalos considera que Cerdán "no está actuando motu proprio" en la gestión del 'caso Koldo'

El ahora diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, ha asegurado que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, no está actuando "de motu propio" en lo relativo a la gestión que ha realizado el partido del caso Koldo y que ha llevado al exministro de Transportes a un enfrentamiento abierto con el PSOE por rechazar entregar su acta como diputado. "Para él está siendo muy duro. Le toca la peor faena. No es cosa suya", ha continuado Ábalos sobre el secretario de Organización en una entrevista concedida este miércoles al programa Más de uno de Onda Cero.

"Nunca dejé de hablar con Santos Cerdán desde que se produjeron esas detenciones que me dejaron paralizado. Tengo buena sintonía con él, puedo hablar con él incorporando sentimientos y ya le dije que no me dejaban mucha opción", señaló el exministro de Transportes sobre la amistad que le une a Cerdán. En este sentido, continuó asegurando que el político navarro le dijo que la decisión de expulsarle del partido era "la más difícil que había tomardo como secretario de Orgamización" y que, por ese motivo, Ábalos cree que está obedeciendo órdenes de la dirección del PSOE.

Además, el exministro de Transportes ha relatado como "los compañeros navarros" le recomendaron a Koldo García y que por ese motivo Santos Cerdán está "igual que yo, decepcionado". Por otra parte, Ábalos no teme que García pueda contar nada que le pueda perjudicar aún más y asegura estar "tranquilo". Ábalos se ha limitado a desearle a su exasesor que "se pueda defender de todo esto" y que él no puede hacer "nada" porque el caso está "en manos del juez". "Quien tiene que hacer algo es la justicia, no yo poniendo el grito en el cielo. Es evidente", ha zanjado.

Sobre su relación con Pedro Sánchez, atribuye su distanciamiento y la posición del presidente del Gobierno a la situación "de mucha presión" que está viviendo. En este sentido, Ábalos relata que el líder del partido cambió de opinión respecto a su dimisión, y le ha acusado de ceder a la "presión mediática" y al "sensacionalismo".

"El Partido Socialista actúa con una cierta impulsividad en la que quiere mostrar que no es como el PP y que quiere ir mucho más allá. En el caso del PP los metemos en la cárcel, pero si son socialistas, los fusilamos porque somos más exigentes. Pero ¿cuál es el límite? Es un populismo justiciero, pero no es justicia, porque la justicia es lo contrario a la impulsividad. ¿O estamos hablando de escarmiento?", se ha preguntado Ábalos, señalando que recurrirá la decisión adoptada por la dirección del partido el martes, ya que no se le puede suspender de la militancia según recogen los estatutos.

Por otra parte, el exministro ha explicado que el supuesto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ejercía de "asesor de Air Europa" y tenía relación con Koldo García, algo que, sin embargo, ha explicado señalando que el ministerio tiene multitud de relaciones con empresas y que "no significa nada".

Ábalos mantendrá la disciplina de voto del grupo socialista

En otras dos entrevistas, en Rac1 y Catalunya Ràdio, Ábalos ha asegurado que votará a favor de la ley de amnistía cuando se someta a votación en el Congreso de los Diputados y ha continuado explicando sus discrepancias con el PSOE, aludiendo a que no es "un militante más" y que por ello no está de acuerdo en que se le exigiera que renunciara a su acta de diputado en 24 horas tras el estallido del caso Koldo.

"No quiero ser un problema de mayoría en el Congreso para el Gobierno; yo seguiré las orientaciones de voto del Grupo Socialista", ha afirmado el que también fuera secretario de organización socialista.

Respecto al ultimátum del PSOE, ha insistido en que considera que "no es la forma de enfrentar la estrategia de la derecha en este sentido" ya que los tribunales no le ha acusado de nada y no forma parte de ninguna investigación, en sus palabras.

Al preguntársele por si ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que estaban teniendo una comunicación efectiva, si bien no hablan "desde que empezó esta crisis".

Sobre la supuesta trama, Ábalos ha recordado que el Tribunal de Cuentas (TCu) fiscalizó dos veces todas las ayudas de emergencia a raíz de la pandemia: "No hay ningún problema. El problema, en todo caso, es el que está investigando la Audiencia Nacional (AN)", ha dicho en referencia a la contratación.

"Lo que hay es que, presuntamente, un hombre de confianza de mi gabinete pudo haber tenido parte de las comisiones de los intermediarios. O sea, no a costa tampoco del dinero público", ha reivindicado.

"Si se prueba y se demuestra, habré sido solo víctima de confianza de un colaborador"

En otra entrevista en La hora de la 1, llevada a cabo también durante la mañana de este miércoles, Ábalos ha criticado que le quieran responsabilizar sobre el caso Koldo con "tal de introducirle en el asunto" y asegura que no sabía nada. "Si se prueba y se demuestra, habré sido solo víctima de confianza de un colaborador", sostiene.

Ábalos asegura que lo que le ha pasado es algo parecido al "reproche" que le hizo Casado a la presidenta de la Comunidad de Madrid por el caso del hermano de Ayuso y las mascarillas. "Mi gesto, que tiene una dimensión total, puede entenderse dentro del juego político. No va a tener ningún elemento de ejemplaridad porque nadie se da de aludido. Ni ha sido aludido el alcalde de Madrid, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid", explica.

El exministro se pregunta por qué las "reglas" son diferentes para él e indica que en una situación similar está el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el caso de las mascarillas en el Consistorio, pero ha tenido diferente fin a nivel político. "Si el objetivo es luchar contra la corrupción, pido reglas claras para todos", sostiene.