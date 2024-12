Ábalos denuncia a la Guardia Civil por interceptar sus comunicaciones pese a ser aforado

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha denunciado a la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado por interceptar un sobre que iba a dirigido a él a pesar de estar aforado por su condición de diputado del Grupo Mixto en el Congreso.

"Se está violentando claramente a un representante electo", ha dicho Ábalos en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde ha informado de la presentación de esta denuncia y ha añadido que el hecho de que haya ocurrido algo así gozando de aforamiento, agrava más la situación.

Ábalos ha presentado esta denuncia el día después de que el Supremo haya elevado al Congreso el suplicatorio para poder investigarlo y juzgarlo por el caso Koldo, dado que hasta que se dé ese paso tiene inmunidad.

Según el exministro, los hechos encajan con el delito de interceptación de correspondencia privada, postal o telegráfica tipificado en el artículo 535 del Código Penal y que castiga con inhabilitación a la autoridad o funcionario público que lo cometa.

Apoya su denuncia en un oficio de la Guardia Civil que obra en la documentación del caso y que apunta que gracias a la intervención telefónica a su ex asesor Koldo García la UCO supo que este le iba a enviar un sobre a través de su hermano, Joseba, el 4 de noviembre de 2023.

En el trayecto de Joseba García, agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil pararon su vehículo en un control, lo inspeccionaron y localizaron un sobre a nombre de José Luis Ábalos Meco, cerrado y con sello del ministerio, según explica en la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE.

Los agentes sabían por el pinchazo telefónico a Koldo que le iban a entregar ese sobre y, pese a ello, lo abrieron y fotografiaron toda la documentación que contenía, que resultó "decepcionante" para los investigadores -dado que era- oficial.

El exministro recuerda que nunca consintió ni autorizó que se abriera dicha documentación, por lo que pide a la Fiscalía que investigue un posible delito por parte de los investigadores.

En la rueda de prensa, ha comentado que en su opinión los agentes de la Guardia Civil no actuaron libremente, sino que lo hicieron liderados por "el responsable de la investigación", sin concretar ningún nombre, pero ha descartado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo esté espiando.

"No, el ministro Marlaska no me espía. No es de esa sensibilidad. Eso, de tener conocimiento, le perturbaría mucho el ministro es juez, sabe de defensa de la Justicia y de libertades. Pero le instaría a que no cerrara las cosas de modo apresurado y que cualquier indicio de este tipo lo aborde", ha pedido.

Además, el exministro ha reiterado este jueves su inocencia y ha asegurado que no tienen ningún pacto con su exasesor ni con el PSOE. "Es obvio que el relato generado en estos once meses de incriminación hace difícil no dar ese paso, yo lo reconozco. Pero no tengo ningún problema porque estoy muy tranquilo", ha declarado.

Además, ha negado tener un pacto con su exasesor Koldo García, tras declarar voluntariamente él mismo el pasado jueves a petición propia ante el juez del Tribunal Supremo y haberlo hecho esta semana su exasesor, y haber negado ambos haber recibido comisiones del empresario Víctor de Aldama.

"No hay ningún acuerdo; si a alguno le sorprende la coincidencia de opiniones (entre Koldo García y él) y le molesta que se contradiga a Aldama, es un problema de él", ha dicho sobre el presunto conseguidor, que ha declarado también ante el Supremo recientemente.

Koldo se alinea con Ábalos y rechaza el relato de Aldama: niega el cobro de mordidas y el amaño de contratos Ver más

En este sentido, Ábalos ha señalado que habría que cuestionar el pacto alcanzado entre Aldama y la Fiscalía Anticorrupción en el que, según ha comentado, incriminó a miembros del Gobierno y a él mismo "sin indicios" y "con tal de obtener la libertad" en el caso de los hidrocarburos, por el que entró en prisión.

"No hay ni siquiera conversaciones, nada, cero, absolutamente cero. Ningún contacto, ninguna relación con el Gobierno ni con la dirección del partido", ha asegurado.

Por otro lado, ha afirmado que no ha tenido ningún enriquecimiento ilícito ya que, según ha dicho, todo el mundo sabe cómo vive y de dónde obtiene sus recursos, y ha subrayado que facilitaría todos los datos que fueran necesarios para demostrarlo por él mismo "si tuviera la tranquilidad" de que su información personal "no iba a ser reventada, como ha sido hasta ahora".