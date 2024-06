PP y Vox prohíben una charla sobre personas trans en Valdemorillo, donde ya censuraron la obra 'Orlando'

A cuatro días de la conmemoración internacional del Orgullo, Pp y Vox han vuelto a censurar un acto vinculado al colectivo LGTBI en Valdemorillo (Madrid). La agrupación socialista de la localidad había solicitado a la Casa de Cultura realizar una charla con familias y jóvenes trans del pueblo dentro de la Semana del Orgullo 2024, pero finalmente su petición ha sido rechazada. La responsable del área de Cultura y concejala de Vox, Victoria Amparo Gil, considera como "grave" que no se les informara del contenido del evento Mirar más allá del género.

Una postura que ha sido respaldada por el alcalde del PP Santiago Villena porque según explican fuentes del gobierno municipal a infoLibre "estos temas se deben tratar desde el punto de vista científico como lo hace la Asamblea de Madrid y no desde el ideológico". Además, aseguran que "nunca se llegó a tramitar la autorización para que se celebrara la charla".

Pese a la decisión y a los argumentos presentados por el gobierno de PP y Vox, los socialistas denuncian que se trata de "un acto de censura más en contra del colectivo LGTBI". Además, la tardanza de la respuesta les ha obligado a cancelar el evento al no contar con ningún local propio y estudian celebrarlo en otro municipio.

Enrique Plato, portavoz del PSOE de Valdemorillo señala a infoLibre que la solicitud se realizó hace dos meses, pero no se les pidió información de la charla hasta el pasado viernes cuando pusieron los primeros carteles en el pueblo. "El argumento para la prohibición del ayuntamiento ha sido que se trata de un tema muy sensible y delicado. Opinan que es mejor que no se realice para proteger a los menores", detalla Plato. Además, el portavoz socialista explica que "no es necesario facilitar el contenido de las actividades al solicitar las salas municipales".

La prohibición ha venido acompañada de otros gestos y declaraciones que, según el equipo socialista, han dejado clara la postura del gobierno municipal en contra de los derechos LGTBI. El portavoz de VOX, Jorge Mirat, defendió en el último pleno municipal que existe una relación entre las personas trans y la pedofilia. Unas declaraciones que, según explica Plato, están estudiando con sus servicios legales para saber si son constitutivas de un delito de odio. Junto a las posibles acciones judiciales, los socialistas también han convocado una manifestación en la Plaza de la Constitución de la localidad el próximo viernes 28 de junio a las doce del mediodía contra este nuevo acto de censura LGTBI.

Desde el 28 de mayo de 2023 y tras la desaparición de Ciudadanos, el PP gobierna con Vox en el municipio. Tras el acuerdo de gobernabilidad, la concejalía de Cultura recayó en Victoria Amparo Gil, concejala de la formación presidida por Santiago Abascal. Esto ya hizo que el año pasado el Consistorio ya eliminara símbolos y banderas LGTBI del balcón del ayuntamiento y la censura de la obra de teatro Orlando de Virginia Woolf. La compañía Teatro Defondo denunció que se había suspendido la función que tenían programada por motivos ideológicos. La compañía explicó que desde el ayuntamiento se les había trasladado que no consideraban "conveniente" que un hombre se convirtiera en mujer en el transcurso de la actuación.

Teatro Defondo también tenía otra obra acordada para septiembre llamada Teatropedia. Esta última, con una menor carga ideológica, fue mantenida por el Consistorio y se acabó representando, pese a no tener tanto recorrido a nivel de galardones como la obra vetada.