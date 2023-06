Abascal contra Virginia Wolf: Vox veta una representación de 'Orlando'

Vox veta a Virginia Wolf. La compañía Teatro Defondo ha denunciado este martes en un comunicado que el Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid) ha suspendido la función que tenían programada de la obra Orlando, de la escritora británica, por motivos ideológicos. La anterior administración presidida por el PP con un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, había cerrado todo con la compañía para su representación en el Centro Cultural Giral Laporta, pero con el giro en la conformación del pleno tras las elecciones del 28 de mayo, todo cambió. El alcalde, Santiago Villena, mantuvo su cargo, pero la desaparición del partido naranja hizo que la coalición, en este caso, fuera con Vox. En el acuerdo, la concejalía de cultura recayó en la formación presidida por Santiago Abascal y Victoria Amparo Gil Movellán tomó la decisión de vetar la representación.

"Ya teníamos cerrado con el anterior gobierno las fechas, el presupuesto, el lugar y habíamos mandado el vídeo completo con la obra, estaba todo aceptado, todo en orden, solo faltaba firmar el contrato", explica Pablo Huetos, productor de Orlando. Todo parecía estar listo para que los actores saltaran a las tablas del teatro, pero este pasado lunes todo se torció. Según explica la compañía, recibieron una llamada de unos funcionarios del Ayuntamiento donde les comunicaban "con mucho pesar" que la concejala había decidido suspender la obra porque "dentro del contenido de la obra, consideraban que un hombre se convierte en mujer y eso no es conveniente". Con posterioridad, la compañía pidió al consistorio una comunicación por escrito de la suspensión, recibiendo un correo electrónico donde la justificación de la retirada de la obra había cambiado a una fórmula más neutra, y simplemente alegaba que era "una decisión del equipo de gobierno".

Comunicado oficial de acerca del veto de Vox a ORLANDO DE VIRGINIA WOOLF#inaceptable pic.twitter.com/SSCYKavSUo — Teatro Defondo (@teatrodefondo) 28 de junio de 2023

La compañía tenía dos obras acordadas con el Ayuntamiento de Valdemorillo, la citada Orlando y otra en septiembre llamada Teatropedia. Esta última, con una menor carga ideológica, sí ha sido mantenida por el Consistorio, pese a no tener tanto recorrido a nivel de galardones como la obra vetada. "Orlando' ha hecho más de 100 funciones por toda España, en casi todas las comunidades autónomas, multitud de premios a nivel nacional y ha sido finalista en los premios Max", explica el productor.

Además, Teatro Defondo había acordado con la anterior administración que la obra se realizaría dentro del un festival creado por la propia compañía, llamado Festival 7 Villas. Al contratarlo de esta forma, el importe a pagar por el Ayuntamiento por la representación era tan solo de un tercio del precio habitual del espectáculo, por lo que, según Huetos, "no tiene mucho sentido alegar motivos económicos con un precio tan bajo. Además, vendimos las dos obras por el mismo precio, por lo que si tienes un problema presupuestario te quedas con la grande, teniendo una función que ha ido por toda España a un precio muy bajo".

Por otra parte, Teatro Defondo asegura que a otras compañías les han pasado situaciones similares en ayuntamientos donde Vox tiene presencia, en consistorios como Asturias, Navarra o Cataluña y por tanto, creen que es una directriz directamente establecida por la dirección nacional. Precisamente, la compañía quiere hacer público el veto a su obra para que en otros lugares con una coalición de gobierno similar, los concejales de la ultraderecha se nieguen a revisar y eliminar este tipo de obras. "Vetar la cultura es lo que Hannah Arend llamaba la banalidad del mal, es muy importante que todos paren estas prácticas", concluye.

La compañía aborda Orlando desde la comedia, con un espectáculo lleno de aventuras y juegos técnicos. "Hablamos de la maravilla de vivir y de vivirlo todo y es en ese marco donde Orlando se transforma de hombre a mujer, no es un hecho de transexualidad, que no pasaría nada, pero en este caso el personaje evoluciona para vivir todas las vidas", explica Huetos. Para él, la obra es una novela de aventuras a la que no se la debe tildar de ideológica o doctrinaria. "Somos una compañía que nos gusta mucho generar público, no somos políticos como pueden ser otras, tenemos nuestras convicciones y en nuestras temáticas está la mujer y la igualdad, pero nosotros trabajamos para hacer mejor a la sociedad con la cultura", zanja el productor.