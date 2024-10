"Me agarró fuertemente del brazo y me llevó por la fuerza durante unos seis metros, por un pasillo, hasta introducirme en el interior de una habitación de la casa, cerró con pestillo la puerta y comenzó a besarme y a tocarme sobre todo la zona de los pechos y de los glúteos". Así relata la actriz y presentadora Elisa Mouliaá la agresión sexual que sufrió por parte de Íñigo Errejón en septiembre de 2021 en la denuncia que ha presentado este jueves ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Tras confesar en X que había sufrido acoso sexual por parte de político tras anunciar su dimisión, explicó en declaraciones a RTVE que para ella dar su nombre era fundamental tanto para demostrar que no se tratan solo de "denuncias anónimas y, por tanto, falsas" como para intentar "esclarecer" los hechos y apoyar al resto de mujeres: "Que se vea que más mujeres hemos sido acosadas".

En la denuncia a la que ha tenido acceso infoLibre y en la que denuncia tres delitos sexuales y que hay pruebas y testigos, Mouliaá detalla que los hechos ocurrieron en septiembre de 2021 tras más de un año hablando con Errejón, primero por Instagram y posteriormente por Telegram, después de que el político la invitara a la presentación de su libro. Una vez finalizó este evento, acudió al lugar donde se encontraba la actriz y la invitó a ir a tomar una cerveza por la zona de Ópera, en el centro de Madrid.

Durante su estancia en esta cervecería, según relata Mouliaá, Errejón mantuvo una "actitud seria y fría" que sorprendió a la ahora denunciante, aunque siempre fue correcto hacia ella. La actriz tenía previsto acudir a una fiesta que organizaba una amiga esa misma noche y lo invitó "por educación", a lo que él accedió para su sorpresa. El político pidió un vehículo para desplazarse hasta el domicilio donde se celebraba la fiesta.

Fue en el interior del coche cuando Errejón "cambia de actitud y torna en una actitud dominante" y le impone tres normas. "La primera que no se alejase mucho de él esa noche, la segunda que si lo hacía no se fuese a más de veinte metros de él y regresase en un minuto y la tercera que esa noche le diese un beso", relata Mouliaá en la denuncia en la que asegura que en ese momento se "sintió violentada y cortada si bien decidió guardar silencio por ser quién era".

Tras bajarse del coche y entrar en el edificio, ya dentro del ascensor, Errejón le dijo: "La tercera regla la voy a romper ahora mismo". Para acto seguido, agarrar a Mouliaá "fuertemente" de la cintura y comenzar a besarla "introduciéndole su lengua en el interior de su boca, dejándola sin respiración y de una forma violenta" invadiendo su espacio personal y haciendo que se sintiese "muy intimidada".

Al bajar del ascensor y ya en la fiesta, la actriz relata como en un momento de la noche comenzó a bailar con una amigo suyo, hecho que "producir un ataque de celos" porque inmediatamente "la agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza durante unos seis metros, por un pasillo, hasta introducirla en el interior de una habitación de la casa" y "cerró con pestillo la puerta". Una vez dentro, comenzó a besarla y a tocarle diferente distintas partes de su cuerpo "sobre todo la zona de los pechos y de los glúteos no pudiendo concretar si fue por encima o por debajo de la ropa, aunque recuerda que le llegó a quitar el sujetador al tiempo que le decía frases lascivas del tipo "como me pones".

Acto seguido, según prosigue el relato, empujó a la actriz sobre la cama y "el denunciado se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante". Mouliaá se sintió "paralizada" y "no consintió nada de lo que sucedió". "Fue en ese momento cuando le dijo que ella quería seguir en la fiesta, argumentando que su amigo se había quedado solo. Errejón le respondió que salía de la habitación con la condición de que en veinte minutos ambos se tenían que ir de la fiesta a la casa del denunciante, ya que tenía intención de llamar a un vehículo", detalla el texto.

Mouliaá recuerda que ambos estuvieron un rato más en la fiesta si bien Errejón "agarró la chaqueta de la denunciante y se la puso con mucha celeridad, al tiempo que le decía "vamos date prisa que el coche lleva cinco minutos esperando". Ya en el coche, la actriz recibe una llamada de su padre en la que contó que su hija de un año de edad en ese momento tenía fiebre, conversación que "preocupó mucho" a la presentadora pero no a Errejón que "no reaccionó en absoluto": mantuvo "una actitud fría e impasible a lo que estaba sucediendo no interesándose de ningún modo en el estado en el que se encontraba su hija pequeña, no llegando ni a ofrecerle la posibilidad de trasladarla hasta el domicilio de sus padres".

Mouliaá recuerda en la denuncia que cuando llegaron al domicilio de Errejón "sin mediar palabra" comienza "nuevamente a besar a la denunciante en los labios, mientras la realizaba tocamientos por la zona de los pechos y de los glúteos todo ello por fuera de la ropa, mientras trataba de trasladarla hasta su habitación". En este momento, la actriz le traslada que se estaba sintiendo "muy incómoda", que seguía preocupada por su hija y que todo estaba pareciendo "muy violento". Finalmente, le terminó diciendo que "solo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo". Le preguntó entonces que "si no sabía lo que era la seducción, los tiempos y la escucha" y Errejón le respondió que "eso le iba a servir para futuros encuentros", extremo que provocó en la denunciante "sorpresa, repulsión y decepción".

Al final de la denuncia, le preguntan a Mouliaá si se siente víctima de un delito sexual y responde que "sí".

Testimonios anónimos en redes de que era "un maltratador psicológico"

Esta denuncia se produce después de que Errejón dimitiese este jueves de todos sus cargos políticos tras años de "desgaste" y de haber llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona", justo cuando ha reconocido a Más Madrid que las acusaciones hechas contra él en las redes sociales son ciertas.

Errejón publicó una carta en la red social X en la que apuntó que ha llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona", sin dar muchos detalles concretos y en medio de acusaciones anónimas de violencia machista por las que la propia dirección de Sumar abrió ya un proceso interno.

La periodista Cristina Fallarás publicó en su perfil de Instagram un testimonio anónimo que en el que se hablaba de un diputado (cuyo nombre no se citaba) al que se definía como "un maltratador psicológico"; diferentes usuarios relacionaran ese testimonio con el nombre del ya exdirigente de Sumar y comenzaron a compartir otros relatos. Además, cabe recordar que hace un año hubo otra denuncia en un festival de música Castelló.

A esas denuncias anónimas se sumó la de propia Elisa Mouliaá en un mensaje en X: "Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Iñigo Errejón y quiero denunciarlo". Y después ha ido a comisaría a denunciarlo.

infoLibre también recogió este mismo jueves el relato de otra mujer que mantuvo una relación con Errejón durante un año y que también lo define como un "manipulador emocional". "Era un consumo de cuerpos, una cosificación absoluta", explica Carla (nombre ficticio), que conoció al político a través de Instagram y, tras responderle a una stories, ambos comenzaron a hablar: "Me sentí incómoda en muchas ocasiones porque mi placer como mujer no se tenía en cuenta y porque tenía una manera de hablarme que no me gustaba y, aunque le decía que no utilizara ese lenguaje, seguía".