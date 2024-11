Las acusaciones ven "una cacería" y las defensas se abren al homicidio en el juicio de Samuel Luiz

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido la penúltima jornada del juicio contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que las acusaciones piden penas de entre 22 y 27 años de prisión, si bien se abren a una reducción en los casos de Alejandro Míguez y Catherine Katy Silva, si son considerados solo cómplices, de 13 y 14 años y 6 meses respectivamente. Las defensas, por su parte, han modificado sus conclusiones previas, excepto en el caso de Catherine Katy Silva, que ha mantenido la libre absolución como objetivo, informa EFE.

El abogado de Diego Montaña lo ve autor de un homicidio por imprudencia grave en concurso son lesiones o, alternativamente, un homicidio; el de Yumba ve delito de lesiones, abierto a lesiones con homicidio imprudente o, incluso, a homicidio; en el caso de Alejandro Míguez insiste en la libre absolución, aunque admite la posibilidad de lesiones; y para Kaio Amaral Silva espera una única condena por apropiación indebida de móvil de Samuel con una multa y una indemnización para los padres de la víctima de 859 euros, el valor del teléfono.

La fiscal, Olga Serrano, los ha considerado a todos culpables del asesinato al acusarlos de realizar "actos esenciales para su fallecimiento" con un sinfín de golpes en la cabeza, el mantenimiento de la unidad del grupo y la "intención de matar". El abogado de la acusación popular, Mario Pozzo-Citro, que representa a la asociación por los derechos LGTB Alas A Coruña ha incidido en los insultos homófobos. "Lo que te gritan cuando te matan es importante, a Samuel le gritaron maricón", ha dicho al jurado. Por otro lado, la abogada de la acusación particular, Esther Martínez, que representa a la familia de Samuel Luiz, ha dicho que "no existe ningún tipo de duda razonable que ponga en entredicho que los cinco se han ido incorporando sucesivamente a la agresión a Samuel, todos contra uno, y sin posibilidad de defender".

El perfil de los agresores

"Diego Montaña -pide 25 años de cárcel por asesinato con homofobia-, el macho alfa, el líder al que todos siguen, el ejemplo de fuerza bruta y violencia", ha valorado la fiscal Serrano y ha recordado que, además, existe ADN suyo en la cara de Samuel Luiz, lo que para la Policía Nacional implica un prolongado y fuerte contacto. A Alejandro Freire, Yumba -se enfrenta a 22 años-. lo ha calificado como "el lugarteniente del líder", que derribó a la víctima al inicio de la agresión y luego organizó "una quedada para mantener un pacto de silencio" tras lo ocurrido.

Juicio por Samuel Luiz: su padre ve "odio" en el crimen y un acusado reconoce que quizá lo mataron "por ser gay" Ver más

Para terminar, calificó a "la dulce niña Catherine (Silva) -para ella reclama 25 años por asesinato con homofobia-, que mantiene una tóxica, posesiva y celotípica relación con el macho alfa, con quien comparte el gusto por la violencia y posa con katanas en sus ratos libres". También ha relatado qué dijo a Diego Montaña al principio de la agresión, cuando señaló a Samuel Luiz justo antes del inicio del ataque, y ve demostrado que empujó a la amiga de la víctima, a la que dijo "lárgate de aquí que no pintas nada". Silva, minutos después de finalizar la agresión, a su entonces pareja, le dijo "vámonos, que viene la Policía" y, a pesar de su supuesto enfado, "luego se quedaron en el parque Europa como tortolitos".

Respecto a Kaio Amaral Silva -se enfrenta a 27 años al sumar el robo del móvil de Samuel Luiz-, ha dicho que es "el que se creía el primero de la clase yendo a la Policía delatando a sus amigos y exculpándose él", cuando ocultó el robo del móvil e incluso mintió sobre su ropa tras haber vuelto al punto de la agresión para comprobar si había cámaras. Para la fiscal, es evidente que solo lo exculpó su entonces pareja, para la que iniciará un procedimiento por un supuesto delito de falso testimonio, y lo sitúa como "un partícipe activo en la muerte de Samuel", hasta el punto de ver en un vídeo que lanza una patada. "Esa patada impactó en Samuel. Era una agresión brutal y Kaio Amaral lanzó una patada. Luego entra y sale varias veces del tumulto", ha rematado.

Alejandro Míguez -para él pide 22 años- lo ha calificado como "el mentiroso" porque él mismo reconoció que había mentido en al menos tres ocasiones, "por miedo", luego no declaró en su cuarta oportunidad, y en este juicio, "a la quinta, que tiene derecho a mentir", ha dado otra versión. Olga Serrano ha recordado que estuvo en todo momento en el grupo agresor, que "el único que dice que separaba es él mismo" y que incluso "inicia la persecución" a Samuel en uno de los puntos, además dijo aquella noche a un amigo que "no pude hacer nada porque me paró un negro", lo que para la fiscal implica que es evidente que fue a pegar a Samuel Luiz.