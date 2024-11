Uno de los acusados por el crimen de Samuel Luiz reconoce que lo agarró "por la espalda" de forma "instintiva"

Alejandro Freire Yumba, uno de los acusados del crimen de Samuel Luiz, ha declarado este miércoles que aquella noche agarró a la víctima "por la espalda" y ambos cayeron al suelo en "una reacción instintiva" y ha alegado que no volvió "a tener contacto con él en todo el incidente", según informa EFE.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que las acusaciones piden penas de entre 22 y 27 años de prisión. Yumba se ha declarado "inocente del delito de asesinato" y ha respondido solo a las preguntas de su abogado.

Según su versión, aquel día su grupo de amigos salió de un pub para hacer botellón, cuando de pronto escuchó gritos y vio un forcejeo entre el también acusado Diego Montaña y Samuel Luiz. "Cuando miré ya los vi agarrándose. Subí corriendo, agarré al otro chico por la espalda y caímos al suelo, fue una reacción instintiva al pensar que se estaba peleando con Diego. Solo forcejeamos, unos segundos, y me levanté, en ningún momento lo intenté ahogar ni lo estrangulé, fueron muy pocos segundos", ha asegurado.

Sobre la hipótesis de que le hizo un mataleón a la víctima —una técnica que consiste en ejercer presión en el cuello para provocar una pérdida de consciencia por pérdida de riego en el cerebro—, ha afirmado que nunca hizo "artes marciales ni sabría hacer una técnica así". "Fue todo muy rápido, yo en ese momento no sé se había gente pegándole o no, en ese momento no tenía visión", ha añadido y ha dicho que entonces apareció un amigo y lo separó. "Yo en ningún momento volví a tener contacto con él en todo el incidente", ha proseguido en su declaración.

No obstante, ha aclarado que continuó en el grupo cuando llegaron los dos ciudadanos senegaleses que defendieron a Samuel Luiz, según él "en actitud agresiva" y uno lo empujó hasta que cayó al suelo. "Me sentí agredido, entonces cuando me levanté vi al que me había empujado y le lancé un manotazo a la altura de su hombro, recuerdo que era tan alto que no le llegué a la cara", ha proseguido, si bien ha matizado que estos golpes fueron contra esta persona y nunca lanzó "puñetazos a Samuel".

Ha dicho que había consumido mucho alcohol, unas diez o quince rayas de cocaína y porros, pues de otra manera cree que habría frenado lo ocurrido. "No tengo palabras. Estoy muy arrepentido por lo que hice. Con la mano en el corazón quiero pedir disculpas a toda la gente a la que he podido hacer daño, pero también quiero decir una cosa: creo que Samuel no murió por mi culpa", ha concluido.