El administrador de Telemadrid nombrado por Ayuso sostiene que el Valle de los Caídos "no es una fosa común" sino "un cementerio"

El administrador provisional de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Antonio Sánchez, ha indicado este martes que el Valle de los Caídos "no es una fosa común" sino "un cementerio" con personas con "nombres y apellidos", informa Europa Press.

Así lo ha trasladado Sánchez durante la comisión del ente público en la Asamblea de Madrid. El administrador de la cadena ha explicado que el Valle de los Caídos, "una basílica consagrada", tiene "la cruz más grande del mundo" y tiene "el récord Guiness".

"Le quiero recordar que esto es un cementerio, no es como usted ha dicho una fosa común. Allí están los nombres y apellidos. Es un cementerio, pero si usted quiere decir que es una fosa, es una fosa", le ha reprendido al diputado de Más Madrid Hugo Martínez-Abarca.

El parlamentario de Más Madrid le ha contestado que allí "no hay nombre ni apellidos de ningún muerto, solo el de José Antonio, sin apellidos y el que estaba antes, Francisco Franco". "No hay nombres ni apellidos, no se puede acceder a enterramientos. Es el único cementerio de España donde los familiares quieren sacarlos y no pueden. No es un récord Guiness por su tamaño, sino por su crueldad", ha lanzado.