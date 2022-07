Adriana Lastra dimite como número dos del PSOE

La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, ha dimitido este lunes de su cargo en la dirección nacional del PSOE alegando motivos personales y una baja laboral que previsiblemente se prolongará en el tiempo. La salida se produce nueve meses después de que dejase de ser portavoz del PSOE en el Congreso y tras la derrota socialista en las elecciones andaluzas hace unas semanas.

Lastra ha explicado en un comunicado –sin el logo oficial del partido– que transmitió su decisión de dejar el cargo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "hace días" por cambios recientes en su vida personal que le exigen "tranquilidad y reposo" y le han obligado a tomar una baja laboral "que se va a prolongar aún un tiempo". La también diputada en el Congreso, ya estuvo ausente en la Cámara la semana pasada durante el Debate sobre el estado de la Nación debido a una baja por maternidad, según explicaron fuentes del PSOE.

La salida de Lastra abre la puerta a que se produzcan más cambios en la cúpula socialista, ya que Sánchez podría dejar el puesto vacante o nombrar un nuevo 'número dos' y también ejecutar más cambios en los puestos de responsabilidad del partido. En los últimos meses ha existido tensión entre Lastra y el número 3, Santos Cerdán, por los ámbitos de poder de cada uno. La situación obligó a intervenir al propio Sánchez, que hace dos meses llegó a reunir a los dos dirigentes para que aparcasen sus cuitas internas, según indicaron fuentes del partido a Europa Press.

Por tanto, el escenario aún permanece abierto, con el horizonte de fondo de las elecciones autonómicas y municipales que se celebran dentro de un año y las próximas generales a finales de 2023. El PSOE tiene la necesidad de fortalecerse y conseguir darle la vuelta a un ciclo electoral desfavorable tras las últimas derrotas en elecciones autonómicas.

De este modo, Adriana Lastra abandona la cúpula de Ferraz, tras haber sido ratificada como número dos del PSOE en el 40 Congreso que se celebró en Valencia el pasado mes de octubre. Sin embargo, en esa misma cita se confirmó su salida como portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados, ya que hasta la fecha compaginaba los dos cargos.

En ese momento Lastra perdió uno de los puestos de más relevancia y exposición pública en el PSOE, aunque desde Ferraz se trasladó que se centraba en su función orgánica en el partido, donde ejercía como mano derecha de Sánchez. Su salida se produce además, un mes después de la derrota del PSOE en las elecciones autonómicas en Andalucía el 19 de junio, donde empeoraron su peor resultado histórico al bajar hasta los 30 escaños y vieron como el PP se alzaba con su primera mayoría absoluta en esta comunidad.

Esta derrota en las urnas, sumada a las sufridas en las anteriores convocatorias electorales, en Castilla y León y Madrid, pusieron el foco en un posible relevo tanto en el Gobierno como en el PSOE en la última semana de junio, que finalmente no se produjo.

En ese momento --el 25 de junio-- el presidente Sánchez mostró su respaldo a los ministros de su Gobierno y a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE al ser preguntado por un posible recambio. Sin embargo, reconoció que si lo fuese a hacer "no lo diría" públicamente. "Si lo fuese a hacer no lo diría y si le digo que no lo voy a hacer no me creerían", señaló Sánchez entonces, tras ser preguntado sobre si cerraba la puerta a una crisis de Gobierno y a una renovación en la cúpula del PSOE.

Adriana Lastra ha sido una de las colaboradoras más estrechas del también presidente del Gobierno, sobre todo desde su segunda etapa al frente del partido tras ganar las primarias en 2017. Entró en la Ejecutiva Federal de la mano de Sánchez en 2014 como secretaria de Política Municipal. A continuación, en 2016 se produjo el enfrentamiento interno en el PSOE que desembocó en la dimisión de Sánchez como secretario general, el nombramiento de una Gestora para dirigir el partido de forma temporal y la convocatoria de unas primarias.

En ese momento crítico para Sánchez, Lastra estuvo de su lado y expresó con contundencia su rechazo a permitir la investidura de Mariano Rajoy (PP). Ya en 2017, tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, la socialista asturiana fue nombrada vicesecretaria general y un año después, ya con el PSOE en La Moncloa, designada como portavoz parlamentaria en el Congreso.

Las reacciones a la dimisión de la ya exvicesecretaria general del PSOE han sido varias. Una de las primeras fue la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cual agradecía su "compromiso y entrega" para conseguir el "cambio en el PSOE y en España" y la calificaba de "socialista ejemplar".

Querida @Adrilastra, eres una socialista ejemplar. Gracias a tu compromiso y entrega durante todos estos años el cambio en el @PSOE y en España fue posible.



Seguiremos trabajando juntos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de julio de 2022

Desde el Gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha desvinculado la decisión de Lastra de cuestiones internas del partido: "Lo ha dejado meridianamente claro, son razones personales y ustedes vieron la semana pasado en qué está el Gobierno, en qué está el PSOE, que es en dar respuesta a la economía española".

También dentro del Ejecutivo, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrado su "cariño" por Adriana Lastra, tras dimitir de su cargo y ha expresado el reconocimiento por su trabajo durante su etapa en la primera línea del PSOE.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha destacado de la exvicesecretaria general del PSOE su "enorme capacidad de trabajo y de empatía", así como su "enorme honestidad y humanidad" y deseando que "volviera pronto"

Una enorme capacidad de trabajo, una enorme capacidad de empatía, una enorme honestidad y una enorme humanidad.



Vuelve pronto @Adrilastra. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 18 de julio de 2022

Desde el PP, la portavoz del Congreso, Cuca Gamarra ha deseado lo mejor a Lastra en su embarazo, pero critica que para ella el "camino de la igualdad" no es la dimisión sino "la baja con reincorporación en sus funciones".

Le deseo a Adriana Lastra que todo vaya muy bien.



Pero siempre debe existir la posibilidad de no renunciar, de no dimitir, sea la que sea la responsabilidad del puesto que se ocupe.



Este no es el camino de la igualdad, es la baja con reincorporación en sus funciones. — Cuca Gamarra (@cucagamarra) 18 de julio de 2022

También se ha comunicado que el actual vicesecretario general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE y alcalde de Corvera, Iván Fernández, pasará a formar parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE con el objetivo de mantener la "representación asturiana en el máximo órgano". Nacido en Corvera en 1978, es Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Oviedo, en la rama de Contabilidad y Finanzas. Milita en el PSOE desde 1997. Iván Fernández ocupa en la actualidad el número 3 en la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE.

Es alcalde con 14 concejales de 17, encabeza el Grupo Socialista con mayor número de miembros de Asturias. Además, forma parte de la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP), donde es miembro de Comisión de Hacienda y es miembro de la Comisión Nacional de Administración Local.