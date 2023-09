Albares no ve oposición en los 27 para incluir el catalán, el euskera y el gallego entre las lenguas oficiales de la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha asegurado que el Gobierno no tiene constancia de la oposición de ningún Estado europeo miembro a la inclusión de catalán, gallego y euskera en el reglamento lingüístico de la UE y por tanto confía en que la "propuesta firme" planteada salga adelante el próximo 19 de septiembre, informa Europa Press.

Así lo ha expresado en una entrevista con Europa Press, después de que el pasado 17 de agosto enviara una carta al Consejo de la UE, que precisamente este semestre preside España, para que se iniciaran los procedimientos para incluir las "lenguas españolas distintas del castellano que gozan de estatuto oficial en España" en el régimen lingüístico de la UE.

"La propuesta del Gobierno español es clara y firme", ha subrayado Albares, que tras el envío de la carta había reconocido que formaba parte del acuerdo al que se había llegado con Junts para que los independentistas catalanes apoyaran a la socialista Francina Armengol para ser presidenta del Congreso, cumpliendo así con los "hechos comprobables" reclamados por Carles Puigdemont.

El ministro ha explicado que ya ha venido hablando del asunto con muchos de sus colegas europeos y también aprovechó la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en Toledo de este jueves para tratar esta cuestión dado que, a petición de España, se incluirá en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales (CAG) el 19 de septiembre.

"No me consta que haya ningún país, ni públicamente, ni oficiosamente, que se haya opuesto por el momento a esta petición española", ha asegurado, reconociendo que "efectivamente, el reglamento y los tratados son muy claros al respecto y es necesario unanimidad del Consejo".

"Por eso lo llevamos al Consejo de Asuntos Generales y trabajamos para recabar esa unanimidad", ha añadido, confiando en que "el día 19 podamos tomar una decisión al respecto". Según ha explicado, el Gobierno ha consultado con los servicios jurídicos del Consejo que le han trasladado que el CAG, como formación del consejo, es "perfectamente válido" para tomar una decisión sin necesidad de que se lleve a nivel de líderes.

Sin calendario previsto

En cuanto al calendario para que catalán, euskera y gallego tengan plenamente el mismo estatus que el español y las otras 23 lenguas oficiales que actualmente hay en la UE, el ministro ha reconocido que "es difícil preveerlo". "No me puedo pronunciar hasta ver cómo se desarrolla el debate el día 19 de septiembre", ha añadido, asegurando que hasta entonces seguirá explicando a sus colegas el "planteamiento muy claro" del Gobierno español.

Albares ha recordado que ya en 2004 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "expresó este deseo, aunque no presentó formalmente, como hemos hecho en este caso, esa solicitud" y hace un año él mismo envió una carta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para solicitar el uso de las lenguas cooficiales en los plenos.

Actualmente en la UE hay 24 lenguas oficiales. La última en incorporarse fue el croata en 2013, con la entrada de este país en la UE. La única lengua cooficial que ha sido incluida entre las oficiales de la UE hasta la fecha y después de la entrada del país fue el gaélico en 2007 (Irlanda se incorporó en 1973).

No obstante, aunque el gaélico fue reconocido como lengua oficial y de trabajo de la UE en 2007, no fue hasta el 1 de enero de 2022 cuando obtuvo su estatus pleno como tal, después de que el Gobierno irlandés solicitara en 2015 que se iniciara el proceso gradual para ello, ya que inicialmente había una excepción aprobada por el Consejo y no todos los documentos eran traducidos a este idioma.

Por lo que se refiere a la exigencia formulada también por los independentistas de una ley de amnistía y si esta sería entendida en Europa por sus socios, Albares evita pronunciarse, remitiendo a lo ya señalado por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien dijo que "el método es el diálogo y el marco es la Constitución".