Almeida censura un acto de familiares de residencias tras autorizarlo: "Cuando salió el cartel, no les gustó"

El Ayuntamiento de Madrid ha censurado la charla Residencias, así se dejó morir a nuestros mayores sobre los fallecidos en estos centros durante la pandemia que iba a celebrarse este sábado en el barrio de Villaverde. El acto, que iba a tener lugar en el Salón de Actos del Sociocultural Ágata, se hará finalmente, por decisión de los organizadores, en los jardines situados enfrente del propio centro cultural.

El pasado 11 de marzo, el Ayuntamiento de Madrid envió una notificación a la Asociación Vecinal La Incolora para autorizar una solicitud “para realizar una charla divulgativa sobre las residencias de mayores”. Según un comunicado en X de MATS, un sindicato de profesionales por la sanidad pública, la Junta Municipal de Villaverde les informó el 13 de marzo, solamente tres días antes del debate y dos después de aprobarlo, que “no va a ser posible la realización de dicho acto”. Lo hicieron vía telefónica. Luis Álvarez, miembro de este sindicato, ha expresado a infoLibre que la decisión del Ayuntamiento se debe a los nombres de los ponentes: "Cuando sale el cartel, no les termina de gustar".

El sindicato ha expresado su "más enérgica queja ante tal acto de censura" y ha recalcado que el acto se va a hacer "para expresar rechazo a dicha medida".

La Comisión de la Verdad apunta a Ayuso: 4.000 personas podrían haberse salvado en las residencias Ver más

Según Javier Cordón, uno de los participantes en el debate y representante de Verdad y Justicia, el Ayuntamiento les dijo que la charla no podría hacerse en el centro debido a que "no estaba claro de qué iba el tema". María Jesús Valero, representante de Marea de Residencias, ha admitido a infoLibre que, "al no recibir una negativa por escrito", intentarán este sábado entrar al centro cultural. Completa el cuadro de intervenciones Manuel Rico, periodista y autor del libro Vergüenza, el escándalo de las Residencias.

Marea de Residencias y Verdad y Justicia han emitido un comunicado conjunto para informar sobre la cancelación "mediante llamada telefónica" del espacio cedido por el Ayuntamiento. "Ante esta información no oficial, acudiremos según lo previsto al Centro Cultural Ágata a la hora programada y apelamos al gobierno municipal y al alcalde, Sr. Almeida, esperando que el acto pueda celebrarse sin incidentes. En caso contrario acudiremos a una concentración de protesta convocada delante de la puerta del Centro".

La noticia se ha conocido pocas horas después de que se conocieran las conclusiones de la Comisión por la Verdad en las Residencias de Madrid, un tribunal ciudadano organizado a instancias de las dos organizaciones que precisamente participarán en el acto de este sábado. Según concluyeron los siete miembros del tribunal —Fernando Lamata, Eduardo Ranz, José Antonio Martín, Victoria Zunzunegui, Ana Freixas, Cristina Monje y Fernando Flores— lo que ocurrió en Madrid no tuvo comparación con lo sucedido en otras autonomías. Y eso fue, en síntesis, por una serie de decisiones políticas y de gestión que, de haber sido otras, podrían haber impedido la muerte de al menos 4.000 residentes.