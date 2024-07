Alvise Pérez declara en Bruselas que es "analista y consultor político" pero que no tiene ingreso alguno

"Sin remuneración, solo donaciones". Es la fórmula elegida por el eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, para ocultar el dinero que percibe al Parlamento Europeo. Este martes el difusor de bulos ha tomado posesión de su escaño en Bruselas y cumplimentado la declaración relativa a los intereses privados —que deben presentar obligatoriamente todos los cargos electos— en la que no figura su nombre real, Luis, y se presenta como "analista y consultor político" pero no indica cuánto dinero recibió ni en el último año ni en los anteriores y tampoco presenta el Currículum Vitae. Ni él ni el resto de los eurodiputados de SALF.

De hecho, el número dos de su lista, Diego Solier, directamente no ha presentado ninguno de los dos documentos, mientras que Nora Junco sí ha indicado el salario percibido durante los años 2022 y 2023, pero tampoco ha acreditado sus méritos a través del currículum. Cuando Alvise confirmó su candidatura, se refirió a ellos como "desconocidos mediáticos con altísimo nivel curricular" y aseguró que entre los primeros puestos estaba "el exdirector de Ciberseguridad" de "una de las mayores empresas del planeta".

El agitador ultra se vanaglorió durante toda la campaña de no haber recibido fondos de ninguna administración, solo de sus seguidores. En sus proclamas, el líder de la alt right española denuncia, además una especie de “sistema criminal” del que forman partidos políticos, jueces, medios de comunicación supuestamente corruptos por las contribuciones de las grandes empresas del Ibex y las subvenciones públicas. Frente a eso, él presume de transparencia que ahora no practica con su propio sueldo.

El coste de su campaña y los ingresos que percibe se mantiene así oculto. Alvise asegura que todo se paga con las aportaciones de sus seguidores. Para ello, facilita en sus redes su perfil en la plataforma de micromecenazgo Patreon, así como cuentas bancarias de entidades como el Sabadell o ING. También ha facilitado un número de móvil para recibir pagos por Bizum. Pero junto a estas vías más o menos transparentes de financiación —que deberían estar reflejadas en su declaración— , en su perfil de Telegram también da la opción de contribuir a su candidatura mediante criptomonedas.